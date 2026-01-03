Czy to ostatni smartfon tej marki? Producent robi sobie przerwę

Złe wieści dla fanów smartfonów z linii Zenfone oraz ROG Phone. ASUS nie ma na razie w planach żadnego nowego modelu.

Jak donosi tajwański serwis DigiTimes, ASUS poinformował swoich dystrybutorów, że w 2026 roku nie wprowadzi do sprzedaży żadnego nowego smartfonu. Jednocześnie firma zapewnia, że “aktualizacje oprogramowania i usługi gwarancyjne dla wszystkich istniejących produktów nie zostaną zakłócone”.

Już wcześniej dało się odczuć, że ASUS wyraźnie zwolnił. W 2024 roku firma wprowadziła do swojej oferty sześć modeli smartfonów, a w 2025 tylko jeden. Ostatnim modelem pozostaje Zenfone 12 Ultra, zaprezentowany w lutym 2025. Aktualnie nie jest on już nawet dostępny w internetowym sklepie producenta.

Powody decyzji nie zostały ujawnione, ale nie brakuje spekulacji, że ma ona związek z szalejącymi cenami pamięci RAM. ASUS w ostatnich latach skupiał się wyłącznie na segmencie premium i smartfonach dla graczy, a wszystkie modele z ostatnich dwóch lat mają 12, 16 lub 24 GB pamięci operacyjnej. W aktualnej sytuacji ekonomicznej utrzymanie dotychczasowych marż byłoby trudne, bo wymagałoby najpewniej drastycznego podniesienia cen.

Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa i czy ASUS kiedykolwiek powróci na rynek smartfonów.