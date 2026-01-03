Zasilacze

Pierwsze takie zasilacze. MSI zapowiada potężne modele MPG TS

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

MSI uchyla rąbka tajemnicy przed CES 2026. Producent zapowiada nowe zasilacze z serii MPG TS o bardzo wysokiej mocy, zgodne z PCIe 5.0 i wyposażone w zaawansowane mechanizmy ochrony, przeznaczone dla najbardziej wymagających konfiguracji.

Firma MSI zapowiedziała, że podczas targów CES 2026 zaprezentuje nowy sprzęt skierowany do entuzjastów komputerowych. Wśród planowanych nowości znajdują się także zasilacze z serii MPG TS — jednostki o wysokiej mocy, projektowane z myślą o zwiększonym poziomie ochrony podzespołów. Choć ich oficjalna premiera odbędzie się dopiero podczas targów, producent udostępnił już wstępne informacje na temat tych modeli. 

Mocne zasilacze z dodatkową ochroną 

Seria MSI MPG TS obejmuje dwa modele o bardzo wysokiej mocy: MPG Ai1300TS PCIE5 oraz MPG Ai1600TS PCIE5. Zasilacze sprawdzą się w najwydajniejszych komputerach do grania oraz stacjach roboczych o dużym zapotrzebowaniu na energię. 

Najważniejszą nowością w serii MPG TS jest technologia aktywnej ochrony w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do standardowych zabezpieczeń opartych na stałych wartościach, rozwiązanie MSI ma na bieżąco monitorować parametry dostarczanej mocy i dynamicznie reagować na nieprawidłowości. Producent wskazuje, że jego rozwiązanie może ograniczać ryzyko problemów związanych z zasilaniem kart graficznych, zwłaszcza przy wysokich obciążeniach chwilowych.

Mocne modele o wysokiej sprawności 

MSI nie ujawniło jeszcze pełnej specyfikacji technicznej, cen ani dokładnej daty dostępności. Zapowiedź sugeruje jednak, że seria MPG Ai TS PCIE5 stanowi rozwinięcie segmentu zasilaczy klasy premium, z naciskiem na bezpieczeństwo i stabilność pracy. 

Obydwa modele zostały wyposażone w dwa złącza 12V-2×6, zgodne ze standardem PCIe 5.0 stosowanym w najnowszych kartach graficznych. Dodatkowo zastosowano port USB-C, który umożliwia komunikację zasilacza z płytą główną. Może to pozwolić na rozszerzone monitorowanie pracy, diagnostykę lub integrację na poziomie oprogramowania. 

Z nazewnictwa produktów wynika, że zasilacze MPG Ai TS PCIE5 powinny spełniać normę sprawności Titanium. Oznaczałoby to bardzo wysoką efektywność energetyczną, a tym samym mniejsze straty energii i niższą emisję ciepła w systemach o dużej mocy.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login