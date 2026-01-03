Pierwsze takie zasilacze. MSI zapowiada potężne modele MPG TS

MSI uchyla rąbka tajemnicy przed CES 2026. Producent zapowiada nowe zasilacze z serii MPG TS o bardzo wysokiej mocy, zgodne z PCIe 5.0 i wyposażone w zaawansowane mechanizmy ochrony, przeznaczone dla najbardziej wymagających konfiguracji.

Firma MSI zapowiedziała, że podczas targów CES 2026 zaprezentuje nowy sprzęt skierowany do entuzjastów komputerowych. Wśród planowanych nowości znajdują się także zasilacze z serii MPG TS — jednostki o wysokiej mocy, projektowane z myślą o zwiększonym poziomie ochrony podzespołów. Choć ich oficjalna premiera odbędzie się dopiero podczas targów, producent udostępnił już wstępne informacje na temat tych modeli.

Mocne zasilacze z dodatkową ochroną

Seria MSI MPG TS obejmuje dwa modele o bardzo wysokiej mocy: MPG Ai1300TS PCIE5 oraz MPG Ai1600TS PCIE5. Zasilacze sprawdzą się w najwydajniejszych komputerach do grania oraz stacjach roboczych o dużym zapotrzebowaniu na energię.

Najważniejszą nowością w serii MPG TS jest technologia aktywnej ochrony w czasie rzeczywistym. W przeciwieństwie do standardowych zabezpieczeń opartych na stałych wartościach, rozwiązanie MSI ma na bieżąco monitorować parametry dostarczanej mocy i dynamicznie reagować na nieprawidłowości. Producent wskazuje, że jego rozwiązanie może ograniczać ryzyko problemów związanych z zasilaniem kart graficznych, zwłaszcza przy wysokich obciążeniach chwilowych.

Mocne modele o wysokiej sprawności

MSI nie ujawniło jeszcze pełnej specyfikacji technicznej, cen ani dokładnej daty dostępności. Zapowiedź sugeruje jednak, że seria MPG Ai TS PCIE5 stanowi rozwinięcie segmentu zasilaczy klasy premium, z naciskiem na bezpieczeństwo i stabilność pracy.

Obydwa modele zostały wyposażone w dwa złącza 12V-2×6, zgodne ze standardem PCIe 5.0 stosowanym w najnowszych kartach graficznych. Dodatkowo zastosowano port USB-C, który umożliwia komunikację zasilacza z płytą główną. Może to pozwolić na rozszerzone monitorowanie pracy, diagnostykę lub integrację na poziomie oprogramowania.

Z nazewnictwa produktów wynika, że zasilacze MPG Ai TS PCIE5 powinny spełniać normę sprawności Titanium. Oznaczałoby to bardzo wysoką efektywność energetyczną, a tym samym mniejsze straty energii i niższą emisję ciepła w systemach o dużej mocy.