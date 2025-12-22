Co dalej z Asystentem Google? Jest zmiana planów

Według pierwotnych planów, Asystent Google powinien spoczywać na cyfrowym cmentarzu. Ale jednak zostanie z nami jeszcze przez jakiś czas.

"W dalszej części roku klasyczny Asystent Google nie będzie już dostępny na większości urządzeń mobilnych ani nie będzie można go pobrać ze sklepów z aplikacjami mobilnymi" - taka informacja pojawiła się na stronie Google’a w marcu. Ma ona oczywiście związek z rozwojem bardziej zaawansowanej usługi Gemini, która stopniowo wypiera Asystenta z kolejnych urządzeń.

Mamy końcówkę grudnia, a Asystent Google wciąż jest dostępny jako opcjonalna aplikacja wspomagająca na smartfonach i cały czas da się go pobrać ze Sklepu Play. Twórcy przyznali, że musieli zmienić plany.

Asystent Google zostaje przynajmniej do 2026 roku

"Obecnie korygujemy ogłoszony wcześniej harmonogram, aby zapewnić sprawne i bezproblemowe przejście – prace nad przenoszeniem użytkowników Asystenta na Gemini będą kontynuowane również w 2026 roku" - czytamy na stronie Google’a. Więcej szczegółów ma zostać ujawnionych "w nadchodzących miesiącach", co zdaje się sugerować, że serwery Asystenta Google nieprędko zostaną wyłączone.

Od wielu miesięcy nowe smartfony, tablety i smartwatche z systemami Google’a dostarczane są z domyślnie zainstalowanym Gemini, a użytkownicy starszych modeli są zachęcani do przesiadki. Nowa usługa powoli pojawia się także na telewizorach z Google TV i samochodach z Androidem Auto, a w USA i Kanadzie trwają testy Gemini na inteligentnych głośnikach i ekranach.

Aktualnie Gemini obsługuje już większość funkcji zarezerwowanych dotychczas dla Asystenta Google’a, a przy tym oferuje lepszą jakość odpowiedzi i bardziej rozbudowane możliwości dzięki wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji. Część użytkowników starszego pomagiera ceni sobie jednak prostotę i potencjalnie krótszy czas reakcji przy wykonywaniu podstawowych zadań.