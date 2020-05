W kwietniu liczba aplikacji w AppGallery przekroczyła 32 tysiące. Ale ten sklep z aplikacjami zaczyna zdobywać nasze uznanie nie tylko ilością, ale i konkretnymi ofertami. Darmowa Automapa dla posiadaczy smartfonów z HMS czy Tidal Hi-Fi to tylko niektóre z nich.

Huawei podzielił się z nami informacjami o kondycji swojego sklepu z aplikacjami AppGallery. Jak wiecie to podstawowe źródło aplikacji dla platformy usług Huawei Mobile Services (HMS). Dopóki wszystkie narzędzia nie zostaną przeniesione do AppGallery lub nie powstaną ich natywne wersje, jak ma to miejsce w przypadku aplikacji Jak Dojadę, trzeba oczywiście czasem sięgać po alternatywne źródła. Takie jak aplikacja MoreApps, która grupuje linki do programów Androidowych poza Google Play, których nie znajdziemy jeszcze w AppGallery.

Natywna dla ekosystemu Huawei aplikacja to podstawa - w tym roku pojawi się na pewno mBank

Instalowanie z innych źródeł niż oficjalne sklepy lub oficjalne źródła aplikacji na stronach niesie oczywiście za sobą pewne ryzyko. Dlatego mile jest widzieć jak rośnie liczba aplikacji w AppGallery w ostatnich miesiącach i tygodniach. Pewne przyjemne rzeczy nie wydarzą się niestety już zaraz. Pojawienie się aplikacji mBank dla HMS zostało hucznie zapowiedziane, ale to wciąż kwestia miesięcy, a nie dni. Liczymy że rozmowy z innymi bankami i operatorami usług finansowych, wśród których jest też Revolut, doprowadzą do wysypu większej liczby aplikacji bankowych jesienią tego roku.



Oferty w sklepie AppGallery

AppGallery w liczbach - spore zmiany w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Rozwój AppGallery najlepiej jest obserwować użytkownikom smartfonów z ekosystemem HMS. To oni bowiem odseparowani od świata Google, widzą najlepiej kiedy i jakie aplikacje trafiają do katalogu programów. Użytkownicy smartfonów z GMS, którzy mają AppGallery, mogą mieć mylne wrażenie, gdyż zainstalowane z Google Play programy są wyświetlane na liście aplikacji również w tym drugim sklepie.

Liczba aplikacji w AppGallery rok temu zamykała się liczbą 4,2 tysiąca. Pod koniec 2019 roku było to około 12 tysięcy aplikacji. Dziś jest to już blisko 35 tysięcy programów, a wśród nich ponad 3 tysiące aplikacji z polskim interfejsem. Z tej liczby wydzielić należy około 900 aplikacji, które stworzyli polscy deweloperzy. Drugi kwartał według szacunków Huawei ma zakończyć się liczbą 960 polskich programów.

Liczba pobrań z AppGallery wzrosła 4-krotnie w ostatnim roku, za ten wynik odpowiadają nie tylko posiadacze nowych smartfonów Huawei, ale też modeli starszych z dostępem do Google Play

Warto zauważyć, że mowa o aplikacjach stworzonych na potrzeby ekosystemu Huawei i HMS. To, że na przykład Netflix możemy dziś uruchomić już bez problemów na każdym smartfonie Huawei, nie oznacza, że jest to natywna dla AppGallery aplikacja. Podobnie jest z aplikacjami bankowymi, w tym mBank. Zapowiadana premiera to wersja dedykowana produktom Huawei.

Bonusy dla posiadaczy smartfonów z HMS, a wśród nich darmowa Automapa

Huawei dwoi się i troi, by zachęcić użytkowników do sięgania po jego najnowsze produkty, szczególnie te z serii Huawei P40. Te sprzętowo i w podstawowej warstwie oprogramowania same się bronią, ale wciąż potrzebne są dodatkowe argumenty. Takimi argumentami są kupony na darmowe filmy w usłudze Filmy Huawei, 6-miesięczny dostęp do usługi Tidal, trzy miesiące dostępu do Tok FM Premium czy Empik Go. Są też drobne rabaty jak 20 zł na pierwsze zakupy w Allegro. Ta aplikacja to kolejne narzędzie, które doczekało się natywnej wersji dla AppGallery.



Informacja na pierwszym ekranie aplikacji AutoMapa sugeruje, że być może niedługo będzie to narzędzie preinstalowane w smartfonach z HMS

Wśród tych ofert wyjątkowo atrakcyjna wydaje się oferta na aplikację Automapa. To narzędzie do nawigacji, konkurent takich programów jak NaviExpert czy rozwiązań nawigacji Google. Automapa staje się teoretycznie aplikacją podstawową w nowych smartfonach Huawei z HMS.

Powód jest prosty - program dla każdego użytkownika takiego smartfona jest dostępny za darmo i z bezterminową licencją. Dotyczy to map Polski i nawigacji. Trzeba Automapę tylko pobrać i zainstalować w smartfonie, który ma wyłącznie HMS

Źródło: Huawei, inf. własna

Więcej na tematy związane z marką Huawei: