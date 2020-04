Samochody marki Tesla mają w przyszłości zupełnie samodzielnie poruszać się po drogach. Już teraz radzą sobie z tym całkiem nieźle, a najnowsza aktualizacja sprawia, że potrafią nawet więcej. Rozumieją sygnalizację świetlną.

Elon Musk chce, by Modele marki Tesla jeszcze przed końcem tego roku mogły być nazwane autonomicznymi samochodami. Już teraz są w stanie utrzymywać swój pas ruchu, kontrolować prędkość i reagować na nieoczekiwane zdarzenia. Dzięki ostatniej aktualizacji „nauczyły się” także rozpoznawać sygnalizację świetlną.

Samochód Tesla widzi sygnalizację świetlną i się do niej stosuje

Teraz samochody marki Tesla będą automatycznie zatrzymywać się na czerwonym świetle. Z kolei gdy zauważą zielone lub żółte światło, nieco zwolnią i poproszą kierowcę o wciśnięcie pedału przyspieszenia, jeśli rzeczywiście można bezpiecznie kontynuować podróż.

#Tesla #Autopilot stopping for red lights for the first time. pic.twitter.com/M0zkiqyypl — Out of Spec Motoring (@Out_of_Spec) March 26, 2020

Oczywiście to wciąż jest tylko ułatwienie. Nie może być na razie mowy o tym, by dać pełną kontrolę nad samochodem jemu samemu. Bo – oczywiście – rozpozna sygnalizację świetlną, ale jeśli ta nie będzie działać albo też ruchem będzie kierować policjant, to nie zareaguje prawidłowo.

Są sceptycy i są entuzjaści. Obie strony mają swoje argumenty

Sceptycy zwracają uwagę na to, że ostrzeżenie o konieczności czuwania nad jazdą może nie być wystarczające i tylko kwestią czasu jest, gdy ponownie usłyszymy o kolizji z udziałem tesli, tym razem z powodu wymuszenia pierwszeństwa na skrzyżowaniu. Entuzjaści natomiast przyklaskują Muskowi i nie mogą doczekać się pełnej autonomii. A po której stronie wy się opowiadacie? Zachęcamy do dyskusji w komentarzach.

Tymczasem dodajmy na koniec, że przedstawiciele firmy Tesla zachwalą też swojego Autopilota twierdząc, że samochody, w którym jest włączony, są dwa razy bezpieczniejsze niż te, w których go nie ma. Bo może i kierowcy są bardziej rozluźnieni, ale auta same nadrabiają to z nawiązką.

