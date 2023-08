Wargaming prężnie rozwija swoje projekty. Tym razem studio prezentuje aktualizację Azur Lane, zawierającą nowych dowódców, statki i misje w World of Warships.

To już piąty update, który powstał we współpracy autorów World of Warships z twórcami gry fabularnej Azur Lane. Piąta Fala oferuje dowódców i dodatkowe misje bojowe. W tych ostatnich można na stałe odblokować kamuflaż i flagę Azur Lane.

Azur Lane to morska strzelanka typu side-scrolling stworzona przez studia Manjuu i Yongshi i wydana przez Yostar. W tytule gracze mają do dyspozycji 400 okrętów inspirowanych II wojną światową.

Aktualizacja World of Warships – szczegóły

Tematyczna przygoda na pełnym morzu – razem z nowo dodanymi dowódcami gracze mogą ukończyć misje bojowe, aby odblokować specjalne nagrody, w tym kamuflaż dla Dunkerque i dedykowaną flagę

Nowa zawartość – w Sklepie Premium i Zbrojowni czekają kontenery, zestawy okrętów i inna zawartość, którą gracze mogą dodać do swojego arsenału. Wśród nagród znalazły się: Azur Lane Prinz Heinrich, krążownik premium i Azur Lane Cheshire, reprezentujący Królewską Marynarkę Wojenną. Oprócz tych okrętów można odblokować pakiet Zjednoczonej Floty. Zestaw ten nagradza kolekcjonerów nieskazitelnie białym statkiem Azur Lane Aurora

Całkowicie nowa Kolekcja i wiele kontenerów – World of Warships zaprasza do odblokowania trzech kontenerów Azur Lane, a także kontenera premium Azur Lane: Battle Maidens of the Sea Container

Wiele kamuflaży na stałe – kamuflaże można znaleźć w losowych pakietach wraz z bonusami ekonomicznymi, kredytami, darmowymi PD i PD dowódcy elitarnego. Otrzymamy też 2500 dublonów jako rekompensatę za każdy posiadany stały kamuflaż.

źródło: materiały prasowe