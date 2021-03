Streamer transmitujący pod pseudonimem Rudeism, który znany jest z tworzenia nietypowych kontrolerów do gier przedstawił właśnie swój najnowszy projekt i… zagrał w Call of Duty: Warzone na bagietce.

Bagietka jako kontroler do Warzone

Pieczywo wykorzystane jako kontroler do gry brzmi co najmniej abstrakcyjnie. Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich. Streamer znany jako Rudeism skonstruował kontroler do CoD: Warzone właśnie z bagietki.

Dlaczego akurat bagietka? No cóż, trudno zarzucić temu wypiekowi, że nie jest podobny do karabinu. Tak przynajmniej twierdzi twórca bagietko-pada.

Jeśli myślicie, że pomysł jest jednym z tych, który został zrealizowany, ale do niczego się nie nadał - sprawdźcie, jak autor modyfikacji pieczywa poradził sobie w grze. Naprawdę nie było źle. Rudeism wie, jak grać w Warzone i udawało się pokonywać wrogów w battle royale - nawet z użyciem tak absurdalnego "urządzenia".

I hope you all have a good day tomorrow



Especially this guy, who just got RUINED BY THE BAGUETTE CONTROLLER



pic.twitter.com/PtyxywJ2Lu — Rudeism (@rudeism) March 18, 2021

https://t.co/H1RBWnrrtp



We're BREADY to go with our baguette controller



We're gonna RISE to the top of Warzone



You DOUGHn't want to miss this



ADDITIONAL BREAD PUN pic.twitter.com/nT0qCAH6Hh — Rudeism (@rudeism) March 18, 2021

Co ma w sobie bagietka, że jest dobrym kontrolerem do gry?

Wnętrze bagietki zmodyfikowanej przez Rudeism wypełnione jest elektroniką. Znalazły się w niej oczywiście przyciski oraz analogi, ale nie brakuje też akcelerometru i żyroskopu, które pozwalają zachować się bułce jakby była zwykłym kontrolerem ruchowym.

Bagietka jest też prostym w użyciu karabinem snajperskim - a to dzięki czujnikowi nacisku zamontowanego w tylnej części, który uruchamia tryb snajperski w grze po przyłożeniu pieczywa do ramienia.

Pełen proces konwersji bagietki w kontroler do gry jest dostępny na kanale Twitch Rudeism.

Źródło: twitch, twitter

