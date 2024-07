Dzięki kilku prostym zmianom ustawień w iOS 16 i iOS 17, można znacząco wydłużyć żywotność baterii iPhone'a. Poznaj dwie kluczowe metody oszczędzania energii.

Nelson Aguilar z CNET przedstawia dwa kluczowe ustawienia, które warto dostosować, aby wydłużyć żywotność baterii w iPhone'ie. Dzięki zmianie tych ustawień, użytkownicy iOS 16 i iOS 17 mogą cieszyć się dłuższym czasem pracy swojego smartfona.

Usuwanie widgetów z ekranu blokady

Widgety na ekranie blokady powodują ciągłe działanie aplikacji w tle, co przyczynia się do szybszego zużycia baterii. Aby temu zapobiec, najlepiej zrezygnować z widgetów na ekranie blokady (i głównym). Można to zrobić poprzez zmianę profilu ekranu blokady na taki, który nie zawiera widgetów. Wystarczy przytrzymać palec na ekranie blokady, a następnie wybrać profil bez widgetów. Alternatywnie, można usunąć widgety z aktualnego ekranu blokady: przytrzymać palec na ekranie, kliknąć "Dostosuj", wybrać opcję ekranu blokady, dotknąć pola widgetów i usunąć je.

Wyłączanie haptycznej reakcji klawiatury

Funkcja haptycznej reakcji klawiatury, wprowadzona w iOS 16, sprawia, że każdorazowe naciśnięcie klawisza powoduje delikatne wibracje. Choć może to być przyjemne w użytkowaniu, Apple ostrzega, że funkcja ta może wpływać na żywotność baterii. Aby wyłączyć tę opcję, należy przejść do Ustawienia > Dźwięki i Haptika > Reakcja klawiatury i wyłączyć opcję "Haptyka".

Sprawdzanie stanu baterii

Bateria w iPhone’ach, podobnie jak w innych smartfonach, z czasem traci swoją pojemność. Aby sprawdzić jej kondycję, wystarczy wejść w Ustawienia > Bateria > Kondycja baterii. Apple informuje, że baterie zachowują 80% pojemności po 500 cyklach ładowania. Jeśli kondycja spada poniżej 80%, warto rozważyć wymianę baterii.

Monitorowanie zużycia baterii

Funkcja w iOS pozwala sprawdzić, które aplikacje zużywają najwięcej energii. Aby to zrobić, przejdź do Ustawienia > Bateria. Możesz również wyłączyć odświeżanie aplikacji w tle: Ustawienia > Ogólne > Odświeżanie aplikacji w tle.

Tryb niskiego zużycia energii

Tryb ten wyłącza niektóre funkcje, aby oszczędzać energię, m.in. połączenie 5G i automatyczne pobieranie poczty. Aktywujesz go w Centrum Sterowania, stukając w ikonę baterii.

Dzięki tym prostym krokom, użytkownicy iPhone'ów mogą znacząco wydłużyć czas pracy swoich urządzeń na jednym ładowaniu. Więcej wskazówek znajdziecie tutaj. A jeśli nic nie pomaga, pozostaje kupno powerbanka lub nowego iPhone.

źródło: CNET