Ogromne zainteresowanie Battlefield 6. Tytuł podbił serca graczy

Debiut Battlefield 6 spotkał się z gigantycznym zainteresowaniem graczy. Tytuł wyprzedził hitowe gry na Steamie, a poza tym zebrał fenomenalne oceny w branżowych portalach.

Battlefield 6 w dniu premiery zajął pierwsze miejsce w rankingach sprzedaży Steam. Dane serwisu SteamDB wskazują, że tytuł wyprzedza m.in. Counter Strike 2 i Little Nightmares 3. Jednocześnie jest w czołówce list życzeń, tuż za Subnautica 2, Deadlock i Light No Fire.

Spore zainteresowanie Battlefield 6

Według szacunków analityka rynku gier Rhysa Elliota, na które powołuje się portal Eurogamer, sprzedaż przedpremierowa na Steam przekroczyła 100 mln dolarów. Elliot podaje także 3,5 mln zapisań w listach życzeń oraz 1,8 mln przedsprzedaży na tej platformie. To pokazuje skalę zainteresowania tuż przed globalnym startem.

Na popularność złożyły się otwarte bety, które przyciągnęły rekordową liczbę graczy równocześnie – 865 233 na samym Steam. Testy określono jako najlepiej wypadające w historii serii Battlefield. Po nich zauważalny był wyraźny wzrost uwagi wokół marki.

Eurogamer zwraca uwagę, że Electronic Arts aktywnie włącza się w rywalizację między głównym konkurentem - Call of Duty. Wysoka pozycja na listach bestsellerów oraz wyniki przedsprzedaży wzmacniają start Battlefield 6 w kluczowym dla wydawcy momencie rynkowym.

Nie tylko zainteresowanie graczy jest aspektem wartym uwagi. Nowy Battlefield 6 jest także wysoko oceniany przez recenzentów. Serwis Game Rant ocenił tytuł na 9 w 10-stopniowej skali, podobną ocenę wystawił GameSpot (8/10). Wysokie noty Battlefield otrzymał również od Eurogamer (4/5), TheGamer (4/5), VG247 (4/5). Serwis Opencritic podaje, że 92 proc. recenzentów poleca nowego Battlefielda. Na Steamie natomiast tytuł zebrał ponad 60 tys. opinii, z czego 75 proc. jest pozytywnych.

Premiera gry przebiegła perfekcyjnie - z jednym "ale"

Uruchomienie serwerów dla graczy tuż po premierze przebiegło sprawnie. Kolejki oczekujących do dołączenia były gigantyczne (po kilkaset tysięcy osób), jednak dołączenie do rozgrywki było błyskawiczne - serwery Battlefield 6 poradziły sobie z utrzymaniem gigantycznego zainteresowania. Nie zdarzały się sytuacje, w których gracze musieliby oczekiwać długi okres, aby dołączyć do gry.

Tuż po premierze media informowały jednak o problemie związanym z instalacją gry. Gracze "pecetowi", którzy postanowili kupić grę poza Steamem (w EA App), spotykali się z błędem, który informował o braku potrzebnych elementów i prosząc tym samym o zakup gry (mimo jej wcześniejszego zakupu).