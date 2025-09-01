Battlefield 6 rezygnuje z ray tracingu. By dotrzeć do szerszej grupy graczy

Battlefield 6, najnowsza odsłona popularnej serii gier, zaskakuje decyzją o pominięciu ray tracingu. Choć technologia ta była obecna w poprzednich częściach, tym razem twórcy postanowili skupić się na innych aspektach. Mówi o tym Christian Buhl z Ripple Effect.

Battlefield 6 to nadchodząca strzelanka pierwszoosobowa, stworzona przez Battlefield Studios, którą wydaje Electronic Arts. To już osiemnasta odsłona serii Battlefield. Pomimo wcześniejszych zapewnień graczy o wstrzymaniu się od zamawiania Battlefielda 6 przed premierą, gra szybko zdobyła pierwsze miejsce na liście bestsellerów Steam. Jak się teraz okazuje, Battlefield 6 zaoferuje ponad 600 ustawień na PC, ale ku zaskoczeniu wielu graczy - ray tracing nie będzie żadnym z nich.

Nie ma planów wprowadzenia ray tracingu, ani teraz ani... nigdy

A czym jest ray tracing? W dosłownym tłumaczeniu "śledzenie promieni", jest techniką renderowania grafiki komputerowej, która realistycznie symuluje fizyczne zachowanie światła, by tworzyć fotorealistyczne obrazy w grach, filmach i wizualizacjach. W przeciwieństwie do starszych metod, ray tracing analizuje ścieżki światła od źródeł do obiektu i do oka obserwatora, generując bardzo realistyczne cienie, odbicia, załamania światła i globalne oświetlenie. Technologia ta znacząco poprawia realizm grafiki, czyniąc cyfrowe obrazy bardziej zbliżonymi do rzeczywistości. Trudno wyobrazić sobie nową grę bez tego elementu.

Co istotne, choć konsola gry zawiera odniesienia do tej technologii, nie będzie ona dostępna w momencie premiery. Co więcej, nie ma planów na jej wprowadzenie w przyszłości. – Nie, nie będziemy mieć ray tracingu, gdy gra zostanie wydana, i nie mamy żadnych planów na jego wprowadzenie w najbliższej przyszłości – powiedział Christian Buhl, dyrektor techniczny Ripple Effect, w rozmowie z ComicBook, którego cytuje portal videocardz.com.

Battlefield wyróżniał się zaawansowaną grafiką

Seria Battlefield od zawsze kojarzona była z zaawansowanymi opcjami graficznymi. Była pierwszą, która wprowadziła API Mantle, zanim branża przeszła na Vulkan, a Battlefield V jako pierwszy zaimplementował ray tracing. Cztery lata później Battlefield 6 obrał inny kierunek. Seria Battlefield przechodzi obecnie fazę przejściową, a otwarta beta Battlefield 6 już zdobyła pozytywne opinie dzięki większej dostępności. Gra rozszerza również wsparcie dla technologii super-rozdzielczości na więcej sprzętu, w tym FSR 4, DLSS 4 i XeSS 2.

Jak pisze videocardz.com, ray tracing często postrzegany jest jako pokaz możliwości nowoczesnych GPU, ale jego duże wymagania wydajnościowe czynią go mniej praktycznym w dynamicznych strzelankach. W przypadku Battlefielda, stałe klatki na sekundę i responsywna rozgrywka są ważniejsze niż odbicia czy cienie. Rezygnacja z ray tracingu zapewnia płynne działanie gry na popularnych i starszych komputerach, zachowując jednocześnie jakość wizualną.

Decyzja ta wynika również z doświadczeń z Battlefield 2042, który zadebiutował z problemami optymalizacyjnymi i był zbyt wymagający dla przeciętnych systemów. Tym razem Ripple Effect skupia się na podstawowej rozgrywce z dużą skalą destrukcji, personalizacją w trybie Portal i płynniejszym działaniu na wszystkich platformach. Dzięki bogatemu wsparciu dla upscalingu i generowania klatek, studio jasno daje do zrozumienia, że te funkcje nie są rekompensatą za słabą optymalizację. Silnik już teraz dostarcza wysokie klatki na sekundę bez polegania na upscalingu, który zamiast tego służy do dalszego poprawiania jakości obrazu.

źródło: videocardz.com