Intel rozdaje Battlefield 6. Trzeba kupić procesor lub laptopa
Intel wystartował z nową edycją akcji Intel Gamer Days. Przy zakupie wybranych procesorów, kart graficznych oraz komputerów i laptopów można otrzymać za darmo gry i programy – w tym najnowszego Battlefielda 6.
Tegoroczna edycja, Intel Gamer Days 2025, koncentruje się przede wszystkim na promocji dla fanów serii Battlefield. Od 25 sierpnia do 7 września każdy, kto kupi wybrane procesory, karty graficzne (lub komputery i laptopy wyposażone w układy Intel), otrzyma cyfrową kopię Battlefield 6 gratis. Oprócz tego też programy Canvid, VEGAS Pro 365 i XSplit Premium Suite.
Promocja obejmuje:
- procesory Intel Core 13. generacji,
- procesory Intel Core 14. generacji,
- procesory Intel Core 100,
- procesory Intel Core 200,
- procesory Intel Core Ultra 200,
- karty graficzne Intel Arc A,
- karty graficzne Intel Arc B,
- laptopy z powyższymi układami,
- komputery stacjonarne z powyższymi układami.
Pełną listę sprzętu znajdziecie na stronie Intela.
Jak odebrać Battlefield 6?
Promocja obowiązuje w dużych sklepach z elektroniką oraz u producentów laptopów i komputerów. Przed zakupem warto jednak upewnić się na stronie danego sprzętu, czy bierze on udział w akcji.
Aby odebrać bonusy, należy zarejestrować się na stronie softwareoffer.intel.com do 31 października 2025 r. Klucze aktywacyjne do Battlefield 6 będą udostępniane od 3 października, tuż przed premierą tytułu (ta została zaplanowana na 10 września), co pozwoli graczom od razu "wskoczyć" do akcji.
Norbert Garbarek miał okazję uczestniczyć w przedpremierowym pokazie Battlefield 6, a swoje wrażenia z rozgrywki opisał w osobnym felietonie. Jedno jest pewne – naprawdę jest na co czekać.
Warto dodać, że na uczestników Intel Gamer Days 2025 czekają także konkursy i dodatkowe pakiety przygotowane z partnerami Intela. Jednak to właśnie zestaw z Battlefield 6 jest tegorocznym numerem jeden i świetną okazją, by odświeżyć sprzęt przed premierą jednej z najbardziej wyczekiwanych gier 2025 roku.
