Intel rozdaje Battlefield 6. Trzeba kupić procesor lub laptopa

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Intel wystartował z nową edycją akcji Intel Gamer Days. Przy zakupie wybranych procesorów, kart graficznych oraz komputerów i laptopów można otrzymać za darmo gry i programy – w tym najnowszego Battlefielda 6.

Tegoroczna edycja, Intel Gamer Days 2025, koncentruje się przede wszystkim na promocji dla fanów serii Battlefield. Od 25 sierpnia do 7 września każdy, kto kupi wybrane procesory, karty graficzne (lub komputery i laptopy wyposażone w układy Intel), otrzyma cyfrową kopię Battlefield 6 gratis. Oprócz tego też programy Canvid, VEGAS Pro 365 i XSplit Premium Suite.

Promocja obejmuje: 

  • procesory Intel Core 13. generacji,
  • procesory Intel Core 14. generacji,
  • procesory Intel Core 100,
  • procesory Intel Core 200,
  • procesory Intel Core Ultra 200,
  • karty graficzne Intel Arc A,
  • karty graficzne Intel Arc B,
  • laptopy z powyższymi układami,
  • komputery stacjonarne z powyższymi układami. 

Pełną listę sprzętu znajdziecie na stronie Intela.

Jak odebrać Battlefield 6? 

Promocja obowiązuje w dużych sklepach z elektroniką oraz u producentów laptopów i komputerów. Przed zakupem warto jednak upewnić się na stronie danego sprzętu, czy bierze on udział w akcji. 

Aby odebrać bonusy, należy zarejestrować się na stronie softwareoffer.intel.com do 31 października 2025 r. Klucze aktywacyjne do Battlefield 6 będą udostępniane od 3 października, tuż przed premierą tytułu (ta została zaplanowana na 10 września), co pozwoli graczom od razu "wskoczyć" do akcji.

Norbert Garbarek miał okazję uczestniczyć w przedpremierowym pokazie Battlefield 6, a swoje wrażenia z rozgrywki opisał w osobnym felietonie. Jedno jest pewne – naprawdę jest na co czekać. 

Warto dodać, że na uczestników Intel Gamer Days 2025 czekają także konkursy i dodatkowe pakiety przygotowane z partnerami Intela. Jednak to właśnie zestaw z Battlefield 6 jest tegorocznym numerem jeden i świetną okazją, by odświeżyć sprzęt przed premierą jednej z najbardziej wyczekiwanych gier 2025 roku.

  • avatar
    KENJI512
    1
    "Intel rozdaje Battlefield 6. Trzeba kupić procesor lub laptopa" - no, jesteście już na dobrej drodze, nie zbaczajcie :)
    • avatar
      FranzMauser
      0
      Intel+Gaming=Oksymoron

