Intel rozdaje Battlefield 6. Trzeba kupić procesor lub laptopa

Intel wystartował z nową edycją akcji Intel Gamer Days. Przy zakupie wybranych procesorów, kart graficznych oraz komputerów i laptopów można otrzymać za darmo gry i programy – w tym najnowszego Battlefielda 6.

Tegoroczna edycja, Intel Gamer Days 2025, koncentruje się przede wszystkim na promocji dla fanów serii Battlefield. Od 25 sierpnia do 7 września każdy, kto kupi wybrane procesory, karty graficzne (lub komputery i laptopy wyposażone w układy Intel), otrzyma cyfrową kopię Battlefield 6 gratis. Oprócz tego też programy Canvid, VEGAS Pro 365 i XSplit Premium Suite.

Promocja obejmuje:

procesory Intel Core 13. generacji,

procesory Intel Core 14. generacji,

procesory Intel Core 100,

procesory Intel Core 200,

procesory Intel Core Ultra 200,

karty graficzne Intel Arc A,

karty graficzne Intel Arc B,

laptopy z powyższymi układami,

komputery stacjonarne z powyższymi układami.

Pełną listę sprzętu znajdziecie na stronie Intela.

Jak odebrać Battlefield 6?

Promocja obowiązuje w dużych sklepach z elektroniką oraz u producentów laptopów i komputerów. Przed zakupem warto jednak upewnić się na stronie danego sprzętu, czy bierze on udział w akcji.

Aby odebrać bonusy, należy zarejestrować się na stronie softwareoffer.intel.com do 31 października 2025 r. Klucze aktywacyjne do Battlefield 6 będą udostępniane od 3 października, tuż przed premierą tytułu (ta została zaplanowana na 10 września), co pozwoli graczom od razu "wskoczyć" do akcji.

Norbert Garbarek miał okazję uczestniczyć w przedpremierowym pokazie Battlefield 6, a swoje wrażenia z rozgrywki opisał w osobnym felietonie. Jedno jest pewne – naprawdę jest na co czekać.

Warto dodać, że na uczestników Intel Gamer Days 2025 czekają także konkursy i dodatkowe pakiety przygotowane z partnerami Intela. Jednak to właśnie zestaw z Battlefield 6 jest tegorocznym numerem jeden i świetną okazją, by odświeżyć sprzęt przed premierą jednej z najbardziej wyczekiwanych gier 2025 roku.