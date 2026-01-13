be quiet! ulepsza chłodzenia i zasilacze. Sprzęt niedługo trafi do sklepów

be quiet! planuje nowe chłodzenia i zasilacze dla wymagających użytkowników – chłodzenia wodne i powietrzne z ekranami LCD oraz mocne zasilacze 1200 W. Sprzęt można było zobaczyć podczas targów CES 2026 w Las Vegas.

Podczas targów CES 2026 w Las Vegas firma be quiet! zaprezentowała kilka nowych produktów, które w najbliższym czasie trafią do sprzedaży. Wśród nich znalazły się pierwsze w historii marki chłodzenia z wyświetlaczem LCD, nowe chłodzenia powietrzne z serii Dark Rock 6, a także nowe, mocniejsze wersje zasilaczy Power Zone 2 i Pure Power 13 M.

be quiet! Light Loop IO LCD – chłodzenie wodne z ekranem

Light Loop IO LCD to nowy zestaw chłodzenia typu AiO, wyposażony w 2,1-calowy ekran IPS o jasności 500 nitów. Wyświetlacz pozwala na prezentowanie informacji systemowych, takich jak taktowanie CPU i GPU, temperatury czy wykorzystanie pamięci, a także własnych grafik lub wideo.

Układ chłodzenia wykorzystuje trzy połączone szeregowo wentylatory Light Wings LX PWM, nową konstrukcję płytki rozprowadzającej ciecz i blok chłodzący oraz pompę z progresywnym układem sterującym. Całość ma zapewniać wysoką wydajność przy niskim poziomie hałasu. Dołączony kontroler IO umożliwia zarządzanie wentylatorami, podświetleniem ARGB i zawartością ekranu przez oprogramowanie IO Center dla Windows lub wersję przeglądarkową. Model będzie dostępny w wersjach 240 mm i 360 mm, w kolorze czarnym i białym.

Według udzielonych nam informacji, chłodzenia trafią do sprzedaży w kolejnych kwartałach 2026 r.

be quiet! Dark Rock 6 i Dark Rock Pro 6 – nowe chłodzenia powietrzne

Seria Dark Rock 6 obejmuje dwa modele chłodzeń powietrznych. Dark Rock Pro 6 wykorzystuje siedem rurek cieplnych oraz dwa wentylatory Silent Wings PWM i jest przeznaczony do wydajnych procesorów, w tym jednostek po podkręcaniu. Dark Rock 6 to mniejsza konstrukcja z sześcioma rurkami cieplnymi i jednym wentylatorem Silent Wings 135 mm.

Oba chłodzenia oferują tryby pracy półpasywnej i aktywnej. Użytkownik może zatem wybrać całkowite zatrzymanie wentylatora przy niskim obciążeniu lub pełną wydajność chłodzenia, gdy jest ona potrzebna.

Producent pokazał również wczesny prototyp Dark Rock Pro 6 IO LCD – wersję wzbogaconą o 4,5-calowy ekran IPS, podobny funkcjonalnie do tego zastosowanego w Light Loop IO LCD.

Coolery trafią do sprzedaży w kolejnych kwartałach 2026 r.

Zasilacze 1200 W – be quiet! Power Zone 2 i Pure Power 13 M

be quiet! rozszerza ofertę zasilaczy o modele 1200 W. Power Zone 2 1200W posiada certyfikaty 80 PLUS Platinum i Cybenetics Platinum, sprawność do 94,3%, półpasywne chłodzenie z wentylatorem Pure Wings 3 140 mm oraz pełną zgodność z normami ATX 3.1 i PCIe 5.1, w tym z kątowym złączem 12V-2x6.

Pure Power 13 M 1200W oferuje certyfikat 80 PLUS Gold, sprawność do 93,5% oraz natywne wsparcie dla PCIe 5.1. Oba zasilacze wykorzystują topologię LLC, zapewniają stabilną regulację napięć i są przystosowane do krótkotrwałych skoków poboru mocy nawet do dwukrotności mocy znamionowej.

Power Zone 2 1200W dostępny będzie od 27 stycznia w cenie 969 zł, a Pure Power 13M 1200W od 10 lutego w cenie 839 zł.