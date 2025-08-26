be quiet! Pure Loop 3 i Pure Loop 3 LX – nowe chłodzenia wodne AiO

be quiet! wprowadza na rynek chłodzenia Pure Loop 3 oraz Pure Loop 3 LX. Nowe konstrukcje zaprojektowano z myślą o skutecznym odprowadzaniu ciepła i cichej pracy. Na sklepową premierę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Chłodzenia be quiet! Pure Loop 3 zaprezentowano po raz pierwszy podczas targów Computex 2025. Teraz oficjalnie trafiły do oferty producenta.

Pure Loop 3 – prostota i wysoka wydajność

Zwykłe modele Pure Loop 3 przeznaczone są dla osób ceniących stonowaną estetykę bez dodatkowego podświetlenia. Chłodzenie zachowuje wysoką wydajność nawet przy długotrwałym obciążeniu procesora.

W zależności od potrzeb użytkownika można wybrać jedną z trzech wersji chłodzenia: 240 mm, 280 mm i 360 mm. Producent zastosował wentylatory Pure Wings 3 PWM, które oferują możliwość szeregowego podłączenia. Maksymalny poziom hałasu to 36,8 dB(A). Dodatkowym atutem jest możliwość uzupełnienia płynu w chłodnicy.

Pure Loop 3 LX – chłodzenie z podświetleniem ARGB

Model Pure Loop 3 LX skierowany jest do użytkowników, którzy składają komputer z efektownym podświetleniem LED. Blok wodny wyposażono w podświetlenie ARGB oraz 10 wymiennych folii, które pozwalają zmieniać efekt wizualny bez dodatkowego oprogramowania.

Za odprowadzanie ciepła odpowiada chłodnica z dwoma lub trzema wentylatorami Light Wings LX 120 mm PWM. Śmigiełka wyposażono w 16 diod LED i dziewięć łopatek zoptymalizowanych pod kątem przepływu powietrza.

Dostępność i gwarancja

Chłodzenia be quiet! Pure Loop 3 i Pure Loop 3 LX trafią do sprzedaży 9 września. Producent obejmuje je trzyletnią gwarancją.