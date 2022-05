Universal Pictures zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Beast. Kto najbardziej powinien ostrzyć sobie na niego, nomen omen, kły?

Idris Elba głównym bohaterem nowego thrillera

Beast to opowieść o losach doktora Nate'a Danielsa (w tej roli Idris Elba), który postanowił zabrać córki do RPA. Do miejsca, w którym po raz pierwszy spotkał (nieżyjącą już) żonę. I początkowo wycieczka zapowiada się całkiem przyjemnie, ale dość szybko okazuje się, że sawanna to nie tylko ładne widoki. Główny bohater wraz z rodziną zostanie zmuszony do walki o przetrwanie. Wrogiem nie będzie jednak człowiek, ale rozwścieczony przez kłusowników lew.

Universal Pictures określa Beast mianem thrillera. Poza krótkim opisem fabuły zachęca widzów także dobrze pasującym tu sloganem, iż czasami szelest w krzakach to naprawdę potwór. Scenariusz filmu przygotował Ryan Engle. W obsadzie znaleźli się również Sharlto Copley, Iyana Halley i Leah Sava Jeffries.

Beast - zwiastun

Beast wkrótce w kinach

Zainteresowani? Beast można będzie obejrzeć już w wakacje, premierę zaplanowano na 19 sierpnia. Jednych to ucieszy, innych przeciwnie, ale trzeba będzie wybrać się do kina, nie ma planów (przynajmniej na ten moment) wypuszczenia Beast w którymkolwiek z serwisów streamingowych.

