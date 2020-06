Beyond a Steel Sky to kontynuacja świetnej przygodówki z 1994 roku. Najnowszy zwiastun utwierdza nas w przekonaniu, że będzie równie dobra!

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie doczekaliśmy się jej w ubiegłym roku, ale przed końcem tego premiera gry Beyond a Steel Sky ma być faktem. Na razie możemy zerknąć na jej zwiastun – ten świeżutki materiał wprowadza nas w fabułę tej kontynuacji historii Roberta Fostera, bohatera kultowej przygodówki sprzed ćwierć wieku.

Zobacz najnowszy trailer Beyond a Steel Sky – zwiastun fabularny:

Nad Beyond a Steel Sky czuwają projektanci oryginału z Amigi – ten fakt, jak i przedstawione do tej pory materiały pozwalają zachować spokój, jeśli chodzi o klimat. Sporo za to zmieni się pod względem mechaniki rozgrywki, bo zamiast przygodówki point&click otrzymamy tym razem produkcję z otwartym światem, który będziemy mogli swobodnie eksplorować. Dwuwymiarowe lokalizacje zostają zastąpione przez miejscówki 3D, a z góry ustalone zdarzenia – rozwojem historii zależnym od naszych ruchów.

Kilka fragmentów rozgrywki możecie zobaczyć poniżej:

Nowa gra studia Revolution Software, tak jak jej poprzedniczka zatytułowana Beneath a Steel Sky, zaprosi nas do świata, w którym nie ma mowy o prywatności, bo nad wszystkim i wszystkimi czuwa sztuczna inteligencja. Taka powszechna inwigilacja ma swoje plusy i minusy. Dokładnie przyjrzymy się temu tematowi, podejmując przy okazji trudne decyzje, które wpłyną na dalszy ciąg historii.

Kiedy premiera Beyond a Steel Sky? Jeszcze w tym roku

Konkretna data premiery nie została jak na razie ujawniona, ale debiutu mamy doczekać się jeszcze w tym roku. To, co wiemy na pewno, to że Beyond a Steel Sky zmierza na pecety oraz iUrządzenia – w ramach usługi Apple Arcade. Najprawdopodobniej z czasem gra trafi również na konsole.

Źródło: IGN, PC Gamer, informacja własna

