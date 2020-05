Zawsze z przyjemnością czytamy, jak mali producenci chwalą się dużą sprzedażą. Szczególnie gdy to, co zrobili, zdecydowanie na to zasługiwało. Little Nightmares zalicza się do tej grupy.

Little Nightmares z 2 milionami sprzedanych egzemplarzy

Mieliśmy okazję zrecenzować Little Nightmares, a konkretnie miał ją Maciej. Jak przyznał: „tytuł ten zostawił mnie z mocno rozdziawionymi ustami i gonitwą myśli”. To jedna z perełek 2017 roku i dobrze widzieć, że trafiła do wielu graczy – łącznie, jak pochwaliło się Bandai Namco, sprzedały się już ponad 2 miliony egzemplarzy.

2 miliony sprzedanych egzemplarzy po trzech latach od premiery może nie brzmieć jak szczególnie imponujący wynik, ale w przypadku tak niszowych produkcji może być uznany za naprawdę dobry. Przede wszystkim jednak jest to wynik absolutnie zasłużony, bo klimat i lokalizacje, ale też fabuła i mechanika rozgrywki to pierwsza klasa.

Zobacz najnowszy zwiastun Little Nightmares – na Google Stadia

Wkrótce tę przygodę będzie mogło przeżyć jeszcze więcej osób, bo Little Nightmares zmierza do biblioteki Google Stadia. Konkretnie zadebiutuje w usłudze na Dzień Dziecka – 1 czerwca tego roku. Z tej okazji przygotowany został zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej.

A koszmarków będzie jeszcze więcej. Little Nightmares II w drodze

Przypomnijmy na koniec, że ekipa Tarsier Studios zdążyła już zapowiedzieć także Little Nightmares 2 – z nowym bohaterem, większym światem, bardziej zróżnicowaną rozgrywką i równie wyjątkową atmosferą. Premiera gry ma się odbyć jeszcze przed końcem tego roku – na pecetach oraz konsolach Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Źródło: Bandai Namco, Dark Side of Gaming

