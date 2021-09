Społeczność skupiona wokół Bitcoina liczy setki miliony członków, ale ostatnia akcja brazylijskich fanów ma szansę przejść do historii – zorganizowali oni skoordynowaną akcję zakupu kryptowaluty o wartości... prawie 100 mln dolarów.

Rynek kryptowalut rządzi się swoimi prawami i niejednokrotnie byliśmy tutaj świadkami dziwnych wydarzeń. Warto więc wspomnieć o skoordynowanej akcji brazylijskich członków platformy Reddit, którzy postanowili wyrazić swoje poparcie dla prezydenta Salwadoru... w dosyć nietypowy sposób.

Reddit pokazuje siłę – użytkownicy kupili Bitcoina blisko za 100 mln dolarów

Jeden z użytkowników serwisu Reddit (u/thadiusb) wpadł na pomysł, aby poprzeć działania prezydenta Salwadoru dotyczące wprowadzenia wirtualnej waluty jako oficjalnego środka płatniczego i zorganizował wśród brazylijskiej społeczności skoordynowaną akcję zakupu Bitcoina. Według założeń, każdy uczestnik akcji miał kupić krypto co najmniej za 30 dolarów.

Odzew użytkowników przekroczył najśmielsze oczekiwania organizatora – akcja zdobyła 85% głosów poparcia, dzięki czemu przyłączyło się do niej ponad 3 mln fanów kryptowalut z całego świata. Redditowcy wpompowali w rynek krypto blisko 100 mln dolarów (niektórzy deklarowali większe wpłaty niż zakładano). Oczywiście, to tylko kropla w morzu całego rynku - obecnie kapitalizacja BTC wynosi prawie 874 mld dolarów.

Kurs Bitcoina – kryptowaluta traci na wartości

W ostatnich dniach kurs Bitcoina zmienia się jak w kalejdoskopie. Niedawno najpopularniejsza kryptowaluta osiągnęła nowy szczyt, ale niedługo później, w momencie, gdy społeczność Reddita dokonała skoordynowanej akcji zakupu, a Salwador wprowadził ją jako oficjalny środek płatniczy, zaliczyła znaczny spadek wartości.

Skoordynowana akcja zakupu kryptowaluty nie wywołała efektu pompowania ceny (bo też nie miała go wywołać), niemniej jednak na pewno zasługuje na uwagę – chyba jeszcze nikomu nie udało się skrzyknąć tylu użytkowników, by w jednym momencie dokonali tak dużego zakupu kryptowaluty. Prezydent Białorusi też ostatnio namawiał do inwestowania w krypto, ale pewnie może tylko pomarzyć o takiej skuteczności :-).

Źródło: Reddit, be in crypto