Ostatnie miesiące były gorące na rynku kryptowalut, co odbiło się na wyjątkowo słabym kursie Bitcoina. Wygląda jednak na to, że kurs najpopularniejszej wirtualnej waluty znowu zaczyna rosnąć.

Kurs wirtualnych walut to prawdziwy rollercoaster. W maju obserwowaliśmy krach Bitcoina, który wpłynął na cały rynek kryptowalut. W lipcu zaczął on jednak odrabiać straty i zbliżył się do poziomu 40 tys. dolarów. Myśleliście, że to koniec? Nic bardziej mylnego!

Bitcoin znowu w górę – kryptowaluta najsilniejsza od maja

W ostatnich dniach kurs Bitcoina znowu zaczął rosnąć, co na pewno wzbudziło sporo nadziei wśród entuzjastów kryptowalut.



Kurs Bitcoina ostatnio przekroczył 50 tys. dolarów - to najwyższa wartość od majowego krachu (wykres: tradingview)

Obecnie jeden BTC jest warty jakieś 51,5 tys. dolarów – to najlepszy wynik od maja tego roku (po tym okresie jego kurs zaczął spadać do poziomu 28 – 30 tys. dolarów). Kapitalizacja wirtualnej waluty to już ponad 900 mld dolarów (!).

Dobry wynik Bitcoina przełożył się na wzrost kursu innych kryptowalut. Przykładowo Ethereum wzrosło do 3920 dolarów, Litecoin jest warty prawie 220 dolarów, a Dogecoin jest warty około 30 centów.

Dlaczego kurs Bitcoin rośnie?

Skąd wynika rosnący kurs kryptowaluty? Na pewno duże znaczenie miało tutaj zachowanie inwestorów, ale nie musi być to główna przyczyna wzrostu. W ostatnim czasie miały (lub będą miały) miejsce wydarzenia, które wpłyną na wzrost popularności wirtualnej waluty.

Pierwsze, co nasuwa się na myśl, to rewolucja w Salwadorze - będzie to pierwszy kraj na świecie, który przyjmie Bitcoina jako prawny środek płatniczy (co oznacza, że będzie można nim dokonywać płatności tak samo jak normalnymi pieniędzmi).

Warto również zwrócić uwagę na to co dzieje się w internecie. Ostatnio brazylijska społeczność platformy Reddit umówiła się na skoordynowaną akcję zakupu Bitcoina, która ma pokazać sceptykom jak wielka i ważna jest wirtualna waluta. Akcja teoretycznie nie ma na celu pompowania ceny, ale na pewno nie pozostanie bez skutku (szacuje się, że na rynek ma napłynąć blisko 100 mln dolarów).

Nie należy zapominać, że kryptowalutami interesują się też najwięksi giganci technologiczni. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że wirtualna waluta może zostać wykorzystana przez Amazon i Twittera, a Elon Musk – szef Tesli, nie wyklucza powrotu do honorowania krypto w swoim sklepie. Ostatnio do tego grona dołączył też PayPal, który rozszerzył ofertę handlu kryptowalutami na Wielką Brytanię (wcześniej taka opcja dotyczyła tylko Amerykanów).

Co przyniosą kolejne tygodnie? Podobnie jak na każdym rynku, trudno przewidzieć przyszłość kursu kryptowalut. A co wy sądzicie na ten temat? Myślicie, że to tylko chwilowy wzrost, czy może jednak początek czegoś większego?

Źródło: be in crypto, CoinGecko (foto), Tradingview, inf. własna