Podczas Black Friday promocje na sprzęt z kategorii AGD i RTV plasują się zdecydowanie powyżej przeciętnej. Zebraliśmy tutaj te, które w pozytywny sposób wyróżniają się jeszcze bardziej.

Statystyki pokazują, że największe obniżki w Black Friday dotyczą sprzętu AGD, ale też RTV. To właśnie najlepsze promocje z okazji Black Friday 2022 na szeroko rozumiany sprzęt domowy zebraliśmy w tym miejscu. Zobacz, na czym możesz dziś nieźle zaoszczędzić, a już teraz zdradzę, że trochę tego jest…

Black Friday – promocje na ekspresy do kawy przykuwają uwagę

Ekspresy DeLonghi to jedne z tych najchętniej wybieranych i nie ma w tym niczego dziwnego. Parzą wyśmienitą kawę, a do tego są bardzo dobrze wykonane. Jest to prawdą także w przypadku dwóch modeli, które przy okazji Black Friday możesz kupić za zdecydowanie mniejsze pieniądze. To półautomatyczny model DeLonghi ECAM 220.22.GB za 1189 zł (zamiast 1499 zł) w RTV EURO AGD oraz w pełni automatyczny DeLonghi ECAM 23.460.SB za 1499 zł (zamiast 1949 zł) na Allegro.

Z okazji Black Friday na Allegro możesz także kupić (stanowiący ciekawą alternatywę dla wspomnianego ECAM-a model) Siemens TP501R09 za 1889 zł (zamiast 2099 zł). Robi równie dobrą kawę, ale reprezentuje nieco inną kategorię obsługowo-estetyczną. Bardziej wymagających użytkowników (którym zależy na doskonałym smaku, wygodnym sterowaniu i pełnej higienie) może z kolei zainteresować Siemens EQ.9 s300 za 3599 zł (zamiast 4919 zł) z oferty sklepu RTV EURO AGD.

Przecenione telewizory na Black Friday 2022? Coś się znajdzie

Pyszna kawa i dobry serial, a może inny napój i meczyk – jedno i drugie brzmi jak przepis na udany wieczór. Przyda się tylko do tego dobry telewizor, a Black Friday tworzy okazję, by sobie go sprawić. Niestety wiele ofert nie zasługuje na uwagę, ale zdarzają się wyjątki. Jest nim na przykład 58-calowy TCL 58P635 za 1799 zł (zamiast 2299 zł) w Neonet. Oferuje jakość 4K HDR, funkcje Game Master dla graczy, niezłe 30-watowe głośniki oraz system Android TV zapewniający wygodny dostęp do wszystkich popularnych aplikacji streamingowych.

Nie lada okazję znaleźliśmy też na Allegro. To 55-calowy telewizor z tegorocznej linii Neo QLED, Samsung QE55QN85BAT za 3999 zł (zamiast 5399 zł). To dobry sprzęt i do filmów, i do sportu, i do gier. Ma 120-hercową matrycę 4K, zwiększające kontrast podświetlenie Mini LED, no i kropki kwantowe, dzięki którym kolory są niezwykle żywe, a przy tym naturalne.

Jeśli natomiast nie chcesz wydawać kupy kasy na nowy telewizor i chcesz tylko niewielkim kosztem wzbogacić swój stary sprzęt o współczesne funkcje i aplikacje Smart TV, to rzuć okiem na przystawkę Fire TV Stick 4K Max za 216,99 zł (zamiast 310 zł), przecenioną tak z okazji Black Friday w sklepie Amazon.

No to jeszcze duże i małe AGD – szybki przegląd ofert

Z takim klasycznym AGD jest tak, że każdy potrzebuje czegoś innego. Dlatego nie będziemy się rozpisywać, a jedynie wspomnimy o kilku ciekawych, pozytywnie wyróżniających się ofertach. To między innymi pralka Whirlpool FFL 7259 B PL za 999 zł (zamiast 1599 zł) w Media Markt, automatyczna suszarka Bosch WTH850F7PL za 1699 zł (zamiast 1999 zł) na Allegro czy też płyta indukcyjna Samsung NZ64H37070K za 999 zł (zamiast 1299 zł) w sklepie Komputronik…

…Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania i jonizacji Sharp KC-A 40 EUB za 999 zł (zamiast 1599 zł) w RTV EURO AGD, odkurzacz workowy Bosch BGLS48X320 za 399 zł (zamiast 649 zł) w Neonet, a także uniwersalny, dobry do domu i ogrodu odkurzacza Karcher WD 2 Plus V-12/4/18 za 219 zł (zamiast 299 zł) w Media Expert.

Z mniejszych akcesoriów warto zaś wyróżnić maszynki Philips Multigroom serii 7000 a 179,99 zł (zamiast 224 zł) oraz Philips QC5115/15 za 64,99 zł (zamiast 74 zł), a także szczoteczki: soniczną Philips Sonicare 3100 za 154,99 zł (zamiast 214 zł) oraz oscylacyjną Oral-B Pro 1500 za 139,99 zł (zamiast 200 zł). Trzy pierwsze produkty znajdziesz na Amazonie, a ostatni – w MediaMarkt.

Czy któreś z tych urządzeń wkrótce pojawi się w twoim domu?

Źródło: informacja własna. benchmark.pl współpracuje ze sklepami w ramach afiliacji.