Blender 3.0 oficjalnie ujrzał światło dzienne. Zawiera nowości, które docenią cyfrowi artyści: od animatorów, po twórców gier wideo.

Co przynosi Blender 3.0? Nowości jest sporo

Blender 3.0 to między innymi ulepszony, nawet 3 razy bardziej wydajny silnik renderujący Cycles X oraz przeprojektowane narzędzia wykorzystujące GPU, które renderowanie scen świata rzeczywistego przyspieszyć mogą nawet… ośmiokrotnie. To też kompresja Zstandard i inne nowinki zapewniające znacznie szybsze ładowanie plików. Nowy Blender obsługuje między innymi technologie Nvidia CUDA, Nvidia OptiX i AMD HIP (choć tę ostatnią na razie wyłącznie w systemie Windows).

W najnowszej wersji programu autorzy zdecydowali się także na wizualne odświeżenie interfejsu. Zamiast wymyślać koło na nowo przywrócili panele z najlepszych czasów. Aby złagodzić wygląd aplikacji tu i tam zastosowali zaokrąglenia i bardziej nasycone kolory. Efektem jest również zwiększenie przejrzystości i czytelności. Do tego doszła jeszcze wygodna przeglądarka elementów graficznych. Oczywiście to wszystko to zaledwie początek – obejrzyj podsumowanie w formie wideo…

Zobacz prezentację funkcji Blender 3.0:

Jest już Blender 3.0 – pobierz na swój komputer

Bledner 3.0 jest już dostępny na komputery z systemami Windows, macOS i Linux. Możesz go pobrać z oficjalnej strony programu.

Źródło: Bledner, OMG! Ubuntu!, informacja własna