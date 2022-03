Jeśli posiadasz konsolę Nintendo Switch i z niecierpliwością czekasz na sequel gry The Legend of Zelda: Breath of the Wild, to niestety, ale mamy dla Ciebie złe wieści. Nintendo właśnie potwierdziło, że produkcja nie zadebiutuje w tym roku.

Premiera Breath of the Wild 2 dopiero w 2023 roku

Fani PlayStation mogą się cieszyć, bowiem dzisiaj Sony oficjalnie zapowiedziało nowego PS Plusa. Posiadacze Xboxów mają wyśmienitego Game Passa, którego dzięki Lenovo, można zgarnąć za darmo na trzy miesiące. A co z fanami konsol od Nintendo? Cóż... Tak średnio bym powiedział, bowiem właśnie otrzymaliśmy informację, że sequel popularnej gry The Legend of Zelda: Breath of the Wild nie zadebiutuje w tym roku. Premiera została przełożona na wiosnę 2023 roku. Poniżej możecie obejrzeć oficjalnie potwierdzenie.

Bardzo dobra sprzedaż Breath of the Wild

Tego jakim hitem jest The Legend of Zelda: Breath of the Wild raczej nikomu nie trzeba mówić. W serwisie Metacritic produkcja uzyskała fenomenalną ocenę 97/100. O tym, że to produkcja niemal doskonała świadczy również sprzedaż gry. W grudniu 2021 roku gra mogła pochwalić się liczbą ponad 25 milionów sprzedanych kopii. Poraz ostatni o grze mogliśmy usłyszeć podczas zeszłorocznego E3, kiedy to ujawniono pierwszy zwiastun.

Źródło: Nintendo