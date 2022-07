Cadillac pokazał wreszcie pełne zdjęcia nadchodzącego elektryka Celestiq. Choć nie jest to jeszcze w pełni wersja produkcyjna, to i tak jedno jest pewne - nowy elektryk Cadillaca będzie obrzydliwie drogi.

Cadillac Celestiq to Cadillac pełną gębą

Zgodnie z zapowiedziami Cadillaca, Celestiq miał być samochodem „ultraluksusowym” zbudowanym przy użyciu ponad 100 komponentów wydrukowanych na drukarce 3D. Do tej pory General Motors bardzo tajemniczo wyrażało się o Celestiqu - na pierwszym filmie promocyjnym trudno było określić bryłę samochodu. Wiedzieliśmy tylko tyle, że Celestiq się pojawi.

Przyznajcie, że tylne światła wyglądają dziwnie, ale robią wrażenie

No i w końcu się pojawił. Na ten moment jeszcze jako samochód pokazowy, ale Cadillac deklaruje, że nie będzie się on różnił od wersji, która wejdzie do produkcji. Można zatem przyjąć, że ostateczny wygląd nowego, ultraluksusowego Cadillaca w końcu został zaprezentowany.

Patrząc z boku - bryła Celestiqa sugeruje, że będzie to wyjątkowo długi samochód

Specyfikacja Cadillaca Celestiq niestety nadal pozostaje tajemnicą. Wiemy tylko tyle, że samochód będzie budowany ręcznie oraz napędzany na wszystkie koła (4 silniki elektryczne).

We wnętrzu Celestiq natomiast znajdzie się ogromny, 55-calowy wyświetlacz, na którym pasażerowie będą mogli oglądać seriale/filmy. Kierowca, dla bezpieczeństwa, nie będzie widział tego, co wyświetla się na ekranie z uwagi na technologię aktywnej prywatności.

Jak Wam się podoba czerwone wnętrze w Celestiqu?

Duże wyświetlacze montowane na zagłówkach przednich foteli mają z kolei pozwolić zrelaksować się podróżującym z tyłu. Jak widać na zdjęciach - kabina będzie utrzymana w specyficznej, czerwonej kolorystyce z mnóstwem podświetleń - tworząc „ultraluksusowe” wrażenia, o których to mówi Cadillac.

Logo Cadillaca na tym przeogromnym samochodzie trudno nie zauważyć. To jednak cecha charakterystyczna nie tylko Celestiqa

Cena też będzie bardzo w stylu Cadillaca

Celestiq ma kosztować 300.000 dolarów, czyli w przeliczeniu 1:1 na złotówki - ok. 1.400.000 zł. Wszyscy zainteresowani zakupem elektrycznego Cadillaca Celestiq muszą przygotować się jeszcze na minimum 2 lata oczekiwania. Dopiero w 2024 samochód ma trafić do sprzedaży (jako rocznik modelowy 2025). Liczba wyprodukowanych egzemplarzy będzie limitowana. Na ten moment nie wiadomo jednak, ile Celestiqów wyjedzie ze specjalnie wybudowanej fabryki GM.

Jak Wam się podoba nowy Celestiq? Cadillac spełnił oczekiwania, czy jednak marka nieco zmieniła swój kierunek rozwoju? Dajcie znać w komentarzach.

