Skierowane dla kobiet z Ukrainy i Polski całkowicie darmowe szkolenie przygotowujące do pracy w IT pod hasłem Carrots Academy - Across Borders ruszy już 11 kwietnia. Dla najlepszych uczestniczek zostaną przygotowane oferty pracy, a więc to doskonała szansa na krok w kierunku IT.

Carrots Academy - Across Borders rusza 11 kwietnia

Za przygotowanie miesięcznego bezpłatnego szkolenia odpowiadają 3 współpracujące ze sobą instytucje: Accenture, fundacja Carrots oraz Startup Poland. Nadchodzący program Carrots Academy - Across Borders to ukłon w kierunku kobiet (przede wszystkim Ukrainek), które chcą rozpocząć karierę w branży IT.

Szkolenie zostanie zwieńczone certyfikatem potwierdzającym udział w kursie, natomiast najlepszym uczestniczkom zostaną przedstawione oferty pracy na podstawie nabytych dotychczas umiejętności.

Dla kogo jest Carrots Academy - Across Borders?

„Tegoroczna wiosenna edycja jest zupełnie wyjątkowa, ponieważ dedykujemy ją pzrede wszystkim kobietom uciekającym przed wojną w Ukrainie” - mówi Artur Józefiak, Dyrektor Zarządzający Obszaru Cyberbezpieczeństwa w Accenture.

W szkoleniu mogą wziąć udział wszystkie kobiety. Do rejestracji nie jest wymagany numer PESEL, a zatem Ukrainki, którym nie został on nadany - nie muszą obawiać się o wykluczenie.

Organizator zapewnia wszelki niezbędny sprzęt do uczestniczenia w kursach (komputery), i co najważniejsze dla matek - opiekę nad dziećmi.

Jak dokładnie będzie wyglądać szkolenie i gdzie się zarejestrować?

Akademia Carrots Academy - Across Borders jest podzielona na 5 bloków tematycznych:

Strategia bezpieczeństwa informacji;

Bezpieczeństwo w Chmurze;

Cyfrowa tożsamość;

Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych;

Pentesting.

Szkolenie w ramach Carrots Academy - Across Borders odbędzie się w języku angielskim wyłącznie w trybie stacjonarnym (w Warszawie).

Całość jest zaplanowana na 4 tygodnie (początek 11 kwietnia, koniec 6 maja), a poszczególne kursy odbędą się stacjonarnie w Warszawie, 3 - 4 razy w tygodniu w godzinach 15:00 - 19:00.

Na rejestrację pozostało niewiele czasu. Zgłoszenia są przyjmowane do 1 kwietnia za pośrednictwem strony carrotsacademy.pl, na której umieszczono więcej szczegółów.

Zachęcamy do podzielenia się tą wiadomością ze znajomymi kobietami, które rozważają rozwój ścieżki zawodowej w kierunku IT. To doskonała okazja, a do tego całkowicie darmowa! Dajcie znać w komentarzach, jeśli znajdziecie kogoś chętnego.

Źródło: Accenture