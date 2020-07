Czy CCleaner to szkodnik według Microsoftu? Odpowiedź brzmi: i tak, i nie. Na oficjalnej stronie Microsoftu dotyczącej zagrożeń, możemy mianowicie przeczytać, że instalator programu CCleaner to „potencjalnie niechciana aplikacja”.

CCleaner to „potencjalnie niechciana aplikacja” według Microsoft Defendera

CCleaner to „potencjalnie niechciana aplikacja” (PUA – potentially unwanted application) dla antywirusa zintegrowanego z Windows 10, a więc programu Microsoft Defender. Ten wykrywa więc instalatora i oznacza go jako „szkodnika”, by w razie takiej chęci z naszej strony, usunąć go z komputera. W oknie ustawień antywirusa można nawet zaznaczyć, by aplikacje PUA były domyślnie blokowane.

Z samym programem wszystko jest w porządku – problem polega na tym, że podczas instalacji CCleanera, służącego do optymalizacji systemu i czyszczącego komputer ze „śmieci”, domyślnie instalowane są również inne aplikacje, którymi mogą być:

Google Chrome

Google Toolbar

Avast Free Antivirus

AVG Antivirus Free

Do tych aplikacji również Microsoft nie ma zastrzeżeń, ale sam fakt, że instalują się automatycznie, doprowadza do tego, że CCleaner uznawany jest za „potencjalnie niechcianą aplikację”. Nie pomaga nawet fakt, że w prosty sposób można odznaczyć domyślną opcję „tak, zainstaluj również...”. Problemem jest fakt, że sam CCleaner nie potrzebuje tych dodatkowych programów do prawidłowego działania, a ponadto nie wszystkie pochodzą od tego samego producenta.

Microsoft ewidentnie nie lubi CCleanera - nie pierwszy raz próbuje go zablokować

Warto przypomnieć, że jeszcze w 2018 roku Microsoft zniechęcał do instalowania CCleanera, ale wówczas miał inny powód. Widział mianowicie zagrożenie w korzystaniu z programu sugerującego, że rejestr wymaga regularnej konserwacji i zachęcającego do robienia tego (w pewnym sensie) na własną rękę.

Źródło: Bleeping Computer, MSPowerUser, Microsoft Security Intelligence

Czytaj dalej o oprogramowaniu: