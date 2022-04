Studio CD Projekt RED większości graczy w pierwszej chwili kojarzy się z serią Wiedźmin. Nic dziwnego, bo gry wchodzące w jej skład znalazły naprawdę duże grono nabywców. Jakie dokładnie?

Wyniki sprzedaży serii Wiedźmin. CD Projekt podał liczby

O wynikach sprzedaży Cyberpunk 2077 już wspominaliśmy, ale warto pochylić się również nad grami przedstawiającymi losy Geralta z Rivii. Wprawdzie nie są nowościami, ale wciąż pojawiają się chętni do zakupów, głownie ostatniej części. Nic dziwnego, w końcu Wiedźmin 3: Dziki Gon nadal dzielnie się trzyma i nie sposób nie zaliczać go do grona najlepszych gier RPG ostatnich lat. Swoje zrobił też serial na Netflix, to dzięki niemu omawiana produkcja zaliczyła renesans. I to tak duży, że 2021 rok był drugim najlepszym rokiem w historii (pod względem sprzedaży).

Z uwagi na wszystkie te czynniki, licznik Wiedźmin 3: Dziki Gon przekroczył 40 mln sprzedanych egzemplarzy. Jeśli chodzi natomiast o całą serię, to rodzimy producent może chwalić się już przyciągnięciem ponad 65 mln graczy.

Mapa sprzedaży gry Wiedźmin 3: Dziki Gon

Pewne statystki pozostają niezmienne. Wiedźmin 3: Dziki Gon każdego roku przyciąga w największym stopniu posiadaczy PC, to właśnie na tę platformę sprzedawanych jest najwięcej egzemplarzy. W minionym roku było to aż 65% ogólnej sprzedaży. Poza pierwszym rokiem dostępności gry na rynku dominuje dystrybucja cyfrowa, ale to raczej mało zaskakujące, bo zgodne z trendami, a i cykl życia cyfrowych wersji jest dłuższy niż tych pudełkowych.

CD Projekt przedstawiło też mapkę, którą niektórzy mogą potraktować jako małą ciekawostkę. Jak sądzicie, w których regionach omawiana gra ma największe wzięcie? Zdecydowanie w Europie, ale całkiem nieźle Geralt radzi sobie również w Azji i Ameryce Północnej, tam w sporej mierze właśnie dzięki wspomnianemu serialowi.



Gdzie najlepiej sprzedaje się Wiedźmin 3: Dziki Gon?

Jaka przyszłość czeka gamingowego Wiedźmina?

Z pewnością te wyniki zostaną poprawione. Chociażby dlatego, że Wiedźmin 3: Dziki Gon ma dostać next-genową aktualizację. Tę, której premierę niestety przesunięto na przyszły rok.

No i nie wypada zapominać, że po długim oczekiwaniu oficjalnie potwierdzono prace nad nową częścią serii Wiedźmin. Szczegółów jednak póki co nie podano, właściwie pewne jest tylko to, że gra będzie wykorzystywała silnik Unreal Engine 5 i nie będzie skupiała się wokół Geralta. Typowanie graczy co do tego, jaka postać znajdzie się teraz na pierwszym planie nadal trwa.

Dołożyliście swoją cegiełkę do przedstawianych wyników sprzedaży? Jeśli tak, to którego Wiedźmina kupiliście?

Źródło: @CDPROJEKTRED_IR, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2021 r.