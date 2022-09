Premiera nowego iPhone’a to dobry moment na zakup poprzedniego modelu. Światła jupiterów są obecnie zwrócone na iPhone 14, a Apple świrując z jego ceną, nadal sprzedaje jego starszego koleżkę. Dlaczego w tym roku czekanie na obniżkę ceny iPhone’a 13 nie było dobrym patentem?

iPhone 14 wjechał do sprzedaży i kusi w towarzystwie spektakularnego cennika. Razem z nim w ofercie Apple pojawiły się zmiany, które potrafią skonsternować. Tradycyjnie zniknęły iPhone’y 13 PRO i pojawiły się nowe ceny ostatnich przedstawicieli starszej generacji. Wbrew oczekiwaniom tłumu, wcale nie staniały. Ile kosztuje iPhone 13, iPhone 13 mini i iPhone SE po premierze iPhone 14?

Ile kosztują starsze modele iPhone’ów po premierze iPhone’a 14?

Premiera iPhone’a już za nami i oprócz najnowszych modeli w sklepie Apple czekają na nas następujące telefony w solidnie wyższych cenach:

iPhone 13:

iPhone 13 128 GB: 4499 zł (było 4199 zł)

(było 4199 zł) iPhone 13 256 GB: 5199 zł (było 4699 zł)

(było 4699 zł) iPhone 13 512 GB: 6499 zł (było 5699 zł)

iPhone 13 mini:

iPhone 13 mini 125 GB: 3 999 zł (było 3 599 zł)

(było 3 599 zł) iPhone 13 mini 256 GB: 4 699 zł (było 4 099 zł)

(było 4 099 zł) iPhone 13 mini 512 GB: 5 999 zł (było 5 099 zł)

iPhone SE:

iPhone SE 2022 64 GB: 2 749 zł (było 2 299 złotych)

(było 2 299 złotych) iPhone SE 2022 128 GB: 3 049 zł (było 2 549 złotych)

(było 2 549 złotych) iPhone SE 2022 256 GB: 3 749 zł (było 3 049 złotych)

Więcej też zapłacimy za IPhone 12. W wersji 64 GB kosztował on 3 399 zł i ta cena wzrosła aż do 3 899 zł. Na iPhone 12 256 GB trzeba obecnie wydać aż 4 949 zł.

Względem pierwszych dni września br. ceny skoczyły o 300 - 500 złotych za dokładnie te same telefony i funkcje. Na dodatek zyskały one wadę. Jedyne co się zmieniło, to iPhone’a 14 w ofercie. Dzięki niemu kupując iPhone’a 13 dostajemy model, który nie jest już najnowszy.

Jak zmieniły się ceny starszy iPhone’ów w Europie i na świecie?

Na czarną komedię trafimy jednak, jeśli porównamy zmiany cen starszych iPhone’ów na świecie:

Zmiany cen iPhone 13 i iPhone 13 mini w wybranych krajach świata po premierze iPhone 14. Źródło: gsmarena

Chociaż zestawienie nie jest kompletne, to reprezentatywne. Ceny nie spadły właściwie tylko w UE. Amerykanie z okazji premiery iPhone’a 14 wyczekali obniżkę na starsze modele średnio o 100 dolarów, Kanadyjczycy mogą je mieć za 100 dolarów kanadyjskich mniej, a Brytyjczycy zaoszczędzą około 30 funtów. Taniej też jest w całej Azji.

Jeśli rozejrzymy się w Europie poza strefą euro, podwyżki nie są regułą, ale zdarzają się tak samo jak w Polsce. W Czechach ceny nie uległy zmianie, ale Węgrzy za iPhone’a 13 muszą zapłacić o 55 000 forintów więcej, czyli podobnie do Polaków. Jeśli pominiemy UE jest jeszcze ciekawiej. Obniżkę dostali nie tylko Brytyjczycy. Szwajcarskie ceny spadły o około 50 franków.

Dlaczego w Europie nie ma obniżki cen dla starszych modeli iPhone'a?

Najmniej za iPhone'a zazwyczaj płacą Amerykanie i Japończycy, ale to cena w dolarach ustala stawkę bazową dla reszty świata. W skali globalnej Europa zawsze płaciła więcej za to samo. W tym roku brak obniżki starszych modeli w większości państw starego kontynentu może mieć kilka powodów. Z jednej strony wartości walut nie są pewne, z drugiej iPhone 13 po zeszłorocznej premierze nie notował dużych różnic cenowych względem poprzednika.

Apple może też zakładać, że w niektórych krajach jego plan sprzedażowy zrealizuje nie najnowszy model, tylko jego poprzednik. W ten sposób to cena iPhone’a 13 jest realnym zarobkiem, a iPhone 14 to tylko fajerwerki, na które popatrzymy sobie przez szybę. Brytyjczycy i Szwajcarzy mogli dostać obniżkę, ponieważ będą nią mniej zainteresowani. Stabilność funta brytyjskiego i franka szwajcarskiego w porównaniu z euro jest bowiem podobna.

Różnice cenowe, jakie zastosował Apple w UE są jednak absurdalne. Polakom opłaca się kupić iPhone’a13 za granicą. Wydając 900 euro u zachodnich sąsiadów dostaniemy go za około 4 140 zł, a nie za 4 500 zł. Taniej będzie też w Czechach. Tam także nie obowiązują nas opłaty celne, a iPhone 13 będzie kosztował nas około 4 300 zł. Tyle warte obecnie 13 000 koron czeskich, jakie możemy zamienić tam iPhone’a 13.

Źródła: Apple, gsmarena, globalproductprices.com, kursy walut za Google Finance z dnia 9/09/2022