Sprzęt do gier

Wreszcie. PlayStation Portal pojawił się w Polsce. Ruszyły pierwsze zamówienia przedpremierowe nowego sprzętu Sony. Poznaliśmy tym samym cenę, a ta zaskakuje. I to całkiem pozytywnie.

Słów kilka o PlayStation Portal

Sony trzyma w rękawie kilka naprawdę ciekawych “zabawek”. Jedną z nich jest przenośne urządzenie do gier, czyli przywołany tutaj PlayStation Portal, wcześniej znany jako Project Q. Zanim odpowiemy na pytanie, ile kosztuje PlayStation Portal, musimy wiedzieć, czym w ogóle nowe urządzenie jest i co oferuje.

Łatwiej chyba napisać, czym PlayStation Portal nie jest. Sprzęt ja[pońskiej korporacji nie jest samodzielną i pełnoprawną konsolą do gier, bowiem przenośne urządzenie oferuje jedynie funkcję strumieniowego odtwarzania gier z konsoli PlayStation 5. By PlayStation Portal działało poprawnie, musi znajdować się w tej samej sieci Wi-Fi, co nasze PS5. Całość opiera się więc na funkcji Remote Play.

Ile kosztuje PlayStation Portal?

Cena PlayStation Portal w Polsce wynosi 999 zł - tak wynika z oferty przedsprzedażowej w sklepie RTV Euro AGD. W pakiecie otrzymujemy 24 miesiące gwarancji. Pamiętajmy, że mowa o przedsprzedaży; najnowsze urządzenie do streamingu będzie trafiać do sklepów od 1 grudnia 2023 r.

Dodajmy, że PlayStation Portal posiada wbudowany kontroler DualSense z zaawansowanym systemem wibracji. Słów kilka o ekranie: urządzenie wyposażono w 8-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 60 Hz. Za taką przyjemność zapłacimy 999 zł w przedsprzedaży. Dużo? Mało?

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.