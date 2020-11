Niesamowite obniżki cen telefonów i smartwatchy OPPO będą obowiązywać przez najbliższe 10 dni. Grzechem byłoby przynajmniej nie zainteresować się ofertami, które są nawet o 500 zł tańsze niż zwykle.

OPPO tworzy chyba nową świecką tradycję, czyli, jak to samo określiło, Cenopad (czytaj Cen-opad). W tym roku nie musimy czekać na Czarny Piątek, Cyber Poniedziałek, Dzień singla czy jakąkolwiek inna okazję do obniżek.

Przecenionych produktów OPPO możecie szukać we wszystkich sieciach handlujących elektroniką. Mówi się czasem, że to nie promocja, a faktyczna wartość produktu, dlatego firmy decydują się na takie wyprzedaże.

Ocenić możecie już to sami, zaglądając do naszych recenzji przecenianych produktów. To telefony OPPO Reno4 Pro 5G, OPPO Reno3, a także OPPO A72 i smartwatch OPPO Watch 46 mm.

Można sporo oszczędzić, ciekawie kupić - ale tylko do 15 listopada

Jeśli znajdziecie w danym sklepie wymienione produkty w wyższej cenie to znaczy, że nie są to ceny promocyjne. Trzeba uważać, by nie przepłacić.

OPPO Reno4 Pro 5G staniał o 500 zł (z 3299 do 2799 zł )

staniał o 500 zł (z 3299 do ) OPPO Reno4 staniał o 400 zł (z 1899 do 1499 zł )

staniał o 400 zł (z 1899 do ) OPPO Reno4 Lite staniał o 300 zł (z 1599 do 1299 zł )

staniał o 300 zł (z 1599 do ) OPPO Reno3 staniał o 400 zł (z 1599 do 1199 zł )

staniał o 400 zł (z 1599 do ) OPPO A91 staniał o 400 zł (z 1299 do 899 zł )

staniał o 400 zł (z 1299 do ) OPPO A72 staniał o 400 zł (z 1199 do 799 zł)

staniał o 400 zł (z 1199 do OPPO Watch 46 mm staniał o 300 zł (z 1299 do 999 zł )

staniał o 300 zł (z 1299 do ) OPPO Watch 41 mm staniał o 200 zł (z 999 do 799 zł)

Oferta obowiązuje przez 10 dni począwszy od 5 listopada w sieciach handlowych, sklepach online i strefie marki na Allego. Przez najbliższe 3 dni będziemy mogli jeszcze skorzystać z niej odwiedzając bezpośrednio sklepy. Potem z wiadomych przyczyn nie będzie to możliwe.

Źródło: OPPO, inf. własna

