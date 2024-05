Do premiery trzech kolejnych smartfonów realme 12 5G zostało jeszcze kilka dni. Już dziś znamy jednak ceny dwóch z nich. Specyfikacja wygląda naprawdę dobrze. Wygląda na to, że urządzenia będą prawdziwymi hitami sprzedaży.

Chiński producent całkiem dobrych smartfonów niebawem powiększy swoje portfolio. Po premierze realme 12 Pro 5G i realme 12 Pro+ 5G, na rynku pojawią się nieco słabsze, ale też znacznie tańsze wersje. Na 14 maja 2024 roku zaplanowano premierę trzech modeli: realme 12 5G, realme 12+ 5G i realme 12X 5G. Producent najwyraźniej nieco pospieszył się z wstawieniem produktów na strony oficjalnego sklepu. W związku z tym już teraz poznaliśmy ceny dwóch nowych modeli.

Premiera realme 12 5G już 14 maja

Zacznijmy od modelu, który możemy uznać za podstawową odmianę tej serii. Nowe realme 12 5G pojawi się w sprzedaży w bardzo atrakcyjnej cenie 1399 złotych. Co dostajemy w tej cenie? Jest nowoczesny, choć nie najmocniejszy, procesor MediaTek Dimensity 6100+. 8 GB RAM i 256 GB miejsca na dane z opcją rozszerzenia kartami pamięci (microSD, do 2 TB) to też dobra wiadomość. Mamy też kamerę główną z matrycą 108 MP i przednią kamerkę 8 MP w ekranie.

realme 12 5G posiada NFC do płatności zbliżeniowych, a nawet głośniki stereo z dobrym brzmieniem, co potwierdza certyfikat Hi-Res Audio. Mocnym punktem specyfikacji jest wyświetlacz: AMOLED 120 Hz o przekątnej 6,72” i z rozdzielczością FullHD+. Bateria o pojemności 5000 mAh ma całkiem szybkie ładowanie - moc to 45 W.

Zapowiedź realme 12+ 5G, premiera już 14 maja

Kolejny model jest nieco droższy. Nowe realme 12+ 5G ma natomiast sporo pamięci - aż 12 GB RAM i 512 GB miejsca na dane. Lepszy jest też procesor: MediaTek Dimensity 7050. W droższej odmianie wyświetlacz to również AMOLED, choć o nieco mniejszej przekątnej (6,67”), także z rozdzielczością FullHD+ i odświeżaniem 120 Hz. Producent deklaruje jasność w przedziale od 2 do 2000 nitów, co należy uznać za bardzo dobry wynik w tej klasie. W dolnej części ekranu znajdziemy skaner linii papilarnych. Pozostała dwójka smartfonów ma czytnik zintegrowany z bocznym przyciskiem.

Najnowszy realme 12+ 5G dostał też lepszy aparat. Ma matrycę 50 MP Sony LYT-600 i obiektyw z optyczną stabilizacją. Zestaw uzupełnia obiektyw szerokokątny i “oczko” do zdjęć makro. Co ciekawe, najdroższy model z premierowej trójki smartfonów nie posiada uszczelnienia obudowy, którą znajdziemy w tańszych smartfonach realme (choć być może to jakiś błąd w specyfikacji). Ostatnia różnica to bateria. Również ma pojemność 5000 mAh, jednak ładowanie to 67 W.

Cena realme 12+ 5G to 1899 złotych. Czy warto kupić smartfon realme w takiej cenie? Ma sporo zalet, a jego specyfikacja (poza brakiem wodoszczelnej obudowy) właściwie nie ma żadnych braków.

Trzeci model będzie najtańszy - realme 12X 5G

Niestety, w przypadku realme 12X 5G producent nie zaliczył “wpadki”. Wiemy natomiast, że będzie to najtańszy model serii. Ma ten sam procesor, co realme 12 5G (MediaTek Dimensity 6100+) z obsługą sieci 5G. W tym przypadku ekran to nie AMOLED, a panel LCD. Pozostałe parametry (przekątna 6,72”, rozdzielczość FullHD+ i odświeżanie 120 Hz) pozostają natomiast bez zmian.

Nowy realme 12X 5G ma też najsłabszy aparat z matrycą 50 MP i dodatkowym sensorem 2 MP. Model ten ma natomiast głośniki stereo, opcję Dual SIM, obudowa IP54, czy złącze słuchawkowe. Możemy się spodziewać, że cena nie przekroczy 1000 złotych.