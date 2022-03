Twórcy gry Chernobylite wypuścili charytatywne DLC, z którego całkowity dochód zostanie przekazany na ukraińskie projekty pomocy humanitarnej. Co można znaleźć w zestawie i gdzie go kupić?

Studio The Farm 51 stworzyło specjalny charytatywny zestaw, z którego całkowity dochód, razem z wydawcą All in! Games przekażą Fundacji Pure Heart (Фонд Чисті Серцем). Jest to charytatywna organizacja non-profit, która obecnie dostarcza pomoc humanitarną i medyczną dla osób bezpośrednio dotkniętych wojną w Ukrainie.

Jak podkreślają twórcy, podczas rozwoju swojej gry bardzo zbliżyli się do Ukraińców, a także ich historii i kultury:

Nie mogliśmy po prostu stać z boku i patrzeć, zostawiając naszych przyjaciół samych. Postanowiliśmy więc zrobić coś, co ma znaczenie. Dlatego postanowiliśmy przekazywać nasz cotygodniowy dochód ze sprzedaży Chernobylite na wszystkich platformach na pomoc humanitarną.

Co znajduje się w zestawie?

Charytatywny zestaw DLC Chernobylite obejmuje:

4 tapety w różnych rozdzielczościach,

2 plakaty w formacie .tif do samodzielnego wydruku,

1 cyfrową kartkę z podziękowaniami od całego zespołu The Farm 51.

Pakiet można kupić do 14 marca 2023 r. na platformach Steam, Epic Games Store oraz GOG.com. Jego koszt to 14,49 zł.

Źródło: chernobylgame.com, steam