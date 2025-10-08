Gromadzą tyle użytkowników tygodniowo. Byliby trzecim państwem świata

ChatGPT, narzędzie AI od OpenAI, osiągnęło 800 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo, co podkreśla jego rosnącą popularność wśród konsumentów i firm. Informację tę przekazał Sam Altman, CEO OpenAI, podczas Dev Day.

OpenAI, pod kierownictwem Sama Altmana, ogłosiło, że ChatGPT osiągnął 800 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo. To znaczący wzrost, który pokazuje, jak szybko narzędzie zyskuje na popularności wśród konsumentów, deweloperów, przedsiębiorstw i rządów. Jeszcze w sierpniu liczba ta wynosiła 700 milionów, co już wtedy było imponującym wynikiem.

Gdyby utworzyć państwo z tygodniowych użytkowników ChataGPT, to kraj o takiej ludności uplasowałby się... na trzecim miejscu listy najliczniejszych krajów świata, pomiędzy Chinami z ludnością około 1,4 mld osób, a Stanami Zjednoczonymi z "zaledwie" 350 milionami mieszkańców.

Dynamiczny rozwój ChatGPT

– Dziś 4 miliony programistów tworzyło z OpenAI – powiedział Altman. – Ponad 800 milionów osób korzysta z ChatGPT co tydzień, a my przetwarzamy ponad 6 miliardów tokenów na minutę w API. Dzięki wam wszystkim, sztuczna inteligencja przeszła od czegoś, z czym ludzie się bawią, do czegoś, z czym ludzie tworzą na co dzień – dodał miliarder.

Podczas samej prezentacji natomiast zapowiedziano nowe narzędzia do budowy aplikacji w ChatGPT oraz bardziej zaawansowane systemy agentowe. Altman wskazał, że te innowacje umożliwią tworzenie aplikacji interaktywnych, adaptacyjnych i spersonalizowanych, z którymi użytkownicy będą mogli prowadzić rozmowy.

Szybki wzrost, kontrowersje i innowacje

ChatGPT, uruchomiony w listopadzie 2022 r., szybko stał się jednym z najpopularniejszych produktów AI. Ostatnio narzędzie rozszerzyło swoje usługi o OpenAI Pulse, oferując spersonalizowane poranne briefy. Mimo sukcesów, narzędzie spotkało się z krytyką, m.in. za wprowadzanie użytkowników w błąd, czy też za narażania zdrowia psychicznego użytkowników.

OpenAI nie zwalnia tempa, wprowadzając nowe produkty, takie jak narzędzie do generowania wideo Sora. Ponadto organizacja będzie współpracować z firmą Stripe nad platformą dla agentowego handlu. OpenAI, mimo że formalnie jest organizacją non-profit, stało się najcenniejszą prywatną firmą na świecie po sprzedaży akcji o wartości 6,6 miliarda dolarów.