Kolejny cios w Google'a. ChatGPT Translate już jest

OpenAI konsekwentnie buduje portfolio usług konkurujących z narzędziami Google’a. Tym razem przyszła pora na tłumacza.

ChatGPT wykorzystywany jest przez miliony osób do tłumaczenia tekstu od samego początku swojego istnienia, bo wystarczy wkleić do okna czatu dowolny tekst i wydać odpowiednie polecenie. ChatGPT Translate ułatwia cały proces.

ChatGPT Translate - jak skorzystać?

Nowe narzędzie dostępne jest na stronie ChatGPT.com/translate za darmo i bez konieczności logowania. Witryna ma interfejs typowy dla internetowych tłumaczy, złożony z pola tekstowego i rozwijanego menu wyboru języka źródłowego i docelowego.

Oczywiście największym atutem ChatGPT Translate jest wykorzystanie dużych modeli językowych, dzięki którym tłumaczenia generowane są ze zrozumieniem kontekstu, mowy potocznej i językowych niuansów. Możliwa jest także opcjonalna zmiana tonu tłumaczenia na naturalny, formalny, uproszczony lub akademicki, co wykracza poza możliwości klasycznego tłumaczenia maszynowego.

Nowe narzędzie OpenAI ma też jednak swoje ograniczenia, z których największym zdaje się być lista obsługiwanych języków i dialektów. ChatGPT Translate wspiera ich 47, podczas gdy w przypadku Tłumacza Google jest ich 249. W nowej usłudze póki co brakuje też trybu dyktowania i rozmowy.

Google rozpoczął integrację swojego Tłumacza z dużymi modelami językowymi Gemini pod koniec 2025 roku, ale nowa wersja dostępna jest na razie jedynie w USA. ChatGPT Translate od razu zadebiutował globalnie.

OpenAI co kilka miesięcy uderza w segmenty, których Google jest liderem. W 2024 roku firma uruchomiła własną wyszukiwarkę ChatGPT Search, a w 2025 wypuściła przeglądarkę ChatGPT Atlas.