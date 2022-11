Chiński T-Head Yitian 710 miał być najwydajniejszym procesorem na świecie. Problem w tym, że jego dostępność jest praktycznie zerowa…

W świecie procesorów dla graczy dominują dwie główne firmy: Intel i AMD. W przypadku układów dla centrów danych ten rynek jest bardziej zdecentralizowany i coraz większe znaczenie odgrywają układy produkowane przez chińskich gigantów.

Tak właśnie było z układem T-Head Yitian 710, który został zaprezentowany przez koncern Alibaba. Jednostka składa się z 60 mld tranzystorów i została wykonana w litografii TSMC N5 (mówimy zatem o jednym z najbardziej zaawansowanych procesorów na świecie). Specyfikacja wygląda naprawdę mocarnie – 128 rdzeni ARMv9, 8-kanałowy kontroler pamięci DDR5 RAM i kontroler PCI-Express 5.0 z 96 liniami sygnałowymi.

Chiński procesor T-Head Yitian 710 zbanowany przez SPECperf

Procesor T-Head Yitian 710 zdołał pobić kilka rekordów wydajności w benchmarku SPECint2017 - przykładowo w teście SPECint2017 uzyskał on wynik 440 punktów (co można porównać do konfiguracji z dwoma 32-rdzeniowymi procesorami Xeon Platinum 8362). Przynajmniej tak to ogłoszono na początku, bo niedawno jednostka została zdyskwalifikowana w rankingu.

Komitet SPEC podjął decyzję o usunięciu procesora Yitian 710 z rankingu CPU 2017, powołując się na problemy z dostępnością procesora:

Firma SPEC ustaliła, że wynik nie jest zgodny z wytycznymi SPEC OSG dotyczącymi ogólnej dostępności oraz zasad wprowadzania i raportowania SPEC CPU. W szczególności nie zostały tutaj spełnione wymagania dotyczące dostępności procesora.

Nie wiadomo skąd wynikają problemy z dostępnością procesora T-Head Yitian 710. Warto tutaj zauważyć, że jednostka w teorii była dostępna tylko dla użytkowników chmury Alibaba (w praktyce nawet tutaj były problemy z dostępnością). Być może chodziło o kiepski uzysk, co zmuszało producenta do „obcięcia” możliwości procesora i ograniczenia jego dostępności. Alibaba udostępniła jednostkę niektórym partnerom, ale w konfiguracjach z ograniczoną specyfikacją. Nie można też wykluczyć nowych ograniczeń handlowych nałożonych przez Stany Zjednoczone, które mocno ograniczają potencjał chińskich firm technologicznych.

Źródło: Tom’s Hardware, CNBC (foto)