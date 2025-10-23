Smartfony

A jednak. Smartfony ze Snapdragonem 8 Elite Gen 5 nie obsłużą nowej funkcji Androida

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Qualcomm trzyma się swoich ograniczeń funkcjonalnych, które mogą uderzyć w zaawansowanych użytkowników Androida.

W marcu wybrane smartfony z Androidem otrzymały wsparcie dla funkcji Linux Terminal, która - w rękach obeznanych użytkowników - otwiera nowe możliwości. YouTube i fora branżowe zostały zalane filmami i zdjęciami smartfonów z uruchomionym pełnym Linuksem i aplikacjami dostępnymi dotychczas wyłącznie na komputerach. Część osób podłącza swoje telefony do monitorów, zamieniając je w ten sposób w potężne i wszechstronne maszyny. 

Początkowo funkcja dostępna była jedynie na smartfonach z linii Pixel, ale wraz z Androidem 16 trafiła na wiele urządzeń innych marek. Linux Terminal wymaga jednak do działania kompatybilnego czipa, a obsługę zapewniały dotychczas wyłącznie wybrane jednostki Google’a, MediaTeka i Samsunga. Część osób snuło nadzieję, że zmieni się to wraz z debiutem Snapdragona 8 Elite Gen 5, ale nic z tego. 

Snapdragon 8 Elite Gen 5 bez obsługi Linux Terminala. Qualcomm tłumaczy decyzję

Na chiński rynek trafił już pierwszy smartfon ze Snapdragonem 8 Elite Gen 5, czyli Xiaomi 17. Część jego użytkowników próbowała już uruchomić Linux Terminal, ale bezskutecznie. 

Serwis Android Authority skontaktował się z Qualcommem, dzięki czemu otrzymał potwierdzenie i przyczynę braku obsługi nowej funkcji. 

“Naszym priorytetem jest dostarczanie technologii, która spełnia zmieniające się potrzeby naszych partnerów OEM i ich końcowych konsumentów. W miarę jak ekosystem Androida będzie kontynuował poszerzanie zastosowań wirtualizacji, pozostajemy gotowi wspierać pojawiające się wymagania, w tym niechronione przypadki użycia, jak Linux Terminal, jeśli pojawi się zapotrzebowanie rynkowe” - wyjaśnił Qualcomm w oświadczeniu. 

Osoby zainteresowane uruchamianiem linuksowych aplikacji na swoich smartfonach muszą się więc rozejrzeć za urządzeniami z czipami innych marek. 

