Chiny tworzą własny BIOS. Ma być lepszy od zachodniego UEFI

Chiny ogłosiły nowy standard UBIOS – alternatywę dla amerykańskiego UEFI i BIOS. To element strategii uniezależniania się od Zachodu i budowy własnego ekosystemu komputerowego. Nad projektem pracuje 13 chińskich firm, w tym Huawei i CESI.

Każdy komputer potrzebuje oprogramowania, które uruchamia się jeszcze zanim włączy się system operacyjny – to tzw. firmware płyty głównej. Przez lata taką rolę pełnił BIOS, a w nowszych komputerach zastąpił go UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) – bardziej nowoczesny system, opracowany głównie przez amerykańskie firmy Intel i AMD. To właśnie UEFI odpowiada m.in. za rozpoznanie procesora, pamięci RAM czy dysków jeszcze przed uruchomieniem Windowsa czy Linuksa.

Dlaczego powstaje UBIOS?

Chiny od lat konsekwentnie dążą do uniezależnienia się od amerykańskich technologii – szczególnie w obliczu trwających napięć handlowych z USA i rosnących ograniczeń w dostępie do zachodnich rozwiązań. Pekin realizuje ambitną strategię, której celem jest całkowite zastąpienie zagranicznego oprogramowania i sprzętu do 2027 roku.

Jak podaje serwis Tom’s Hardware, teraz na celowniku znalazło się również UEFI – kluczowe oprogramowanie niskiego poziomu obecne w każdym współczesnym komputerze. Podczas konferencji Global Computing Consortium (GCC) ogłoszono powstanie nowego standardu UBIOS (Unified Basic Input/Output System), który ma zastąpić zarówno BIOS, jak i UEFI, tworząc całkowicie nowy, niezależny od Stanów Zjednoczonych ekosystem firmware’u dla komputerów.

Za powstaniem UBIOS stoi 13 chińskich firm technologicznych, w tym m.in.:

Huawei,

CESI (China Electronics Standardization Institute),

Byosoft,

Kunlun Tech.

Wspólnie opracowały one pierwszy w pełni krajowy, standaryzowany i skalowalny firmware komputerowy. To nie tylko projekt technologiczny, ale również symbol niezależności i ambicji Chin w dziedzinie IT.

Ma być lepszy od zachodniego UEFI

Nowy system powstał od podstaw, bez wykorzystania kodu UEFI, który uznano za zbyt złożony i przestarzały.

Twórcy podkreślają kilka kluczowych zalet UBIOS:

Lepsza obsługa nowoczesnych architektur – m.in. procesorów ARM, RISC-V oraz chińskiego LoongArch, podczas gdy UEFI jest silnie związane z architekturą x86 (Intel, AMD).

Wsparcie dla tzw. chipletów i heterogenicznych systemów – czyli płyt głównych z wieloma różnymi procesorami, co ma znaczenie w centrach danych i superkomputerach.

Mniejsza złożoność i większa elastyczność – dzięki uproszczonemu, otwartemu projektowi, który ma ułatwić rozwój i adaptację w różnych typach sprzętu.

Co dalej z UBIOS?

Szczegóły techniczne projektu mają zostać zaprezentowane podczas Global Computing Conference w Shenzhen w listopadzie 2025 roku. Chińskie firmy liczą, że UBIOS stanie się nowym globalnym standardem, podobnie jak otwarty procesor RISC-V, który zdobywa coraz większą popularność.

Na razie jednak otwarte pozostaje pytanie, czy UBIOS rzeczywiście zostanie szeroko przyjęty — czy raczej podzieli los takich projektów jak LoongArch, które mimo ambicji pozostały niszowe.

foto na wejście: Adobe Stock