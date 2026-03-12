Infrastruktura i biura zarządzane przez amerykańskie firmy technologiczne, w tym Google, Microsoft, Nvidia i Oracle, są "nowymi celami Iranu".

Jak podała powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej agencja prasowa Tasnim, Teheran przygotowuje się do działań przeciwko "wrogiej infrastrukturze technologicznej".

Amerykańscy giganci technologiczni na celowniku Iranu

Opublikowana przez Tasnim lista "nowych celów Iranu" obejmuje łącznie kilkadziesiąt biur, centrów danych i centrów badawczych (mieszczących się w kilku miastach Izraela, a także w niektórych krajach Zatoki Perskiej) należących m.in. do dużych amerykańskich firm technologicznych, w tym Google, Microsoft, Palantir Technologies, IBM, Nvidia i Oracle.

"W miarę jak wojna regionalna przekształca się w wojnę infrastrukturalną, zakres legalnych celów Iranu stopniowo się poszerza" - podała agencja Tasnim we wpisie zatytułowanym "Nowe cele Iranu".

Zachodnie media wskazują, że zagrożenie jest poważne. Przypominają, że zeszłym tygodniu przez irańskie drony zaatakowane zostały centra danych Amazon w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie. Zdarzenie to uznawane jest za pierwsze w historii ataki militarne na centra danych amerykańskiej firmy technologicznej.

To odwet za działania USA i Izraela

Agencja Tasnim podkreśliła, że nowe cele zidentyfikowano, ponieważ wykorzystywana tam technologia została użyta w celach wojskowych.

Amerykańskie firmy wymienione w raporcie nie poinformowały jeszcze, czy podjęły działania mające na celu ochronę personelu bądź zamknięcia biur. Amazon ewakuował pracowników z uszkodzonego centrum danych już w zeszłym tygodniu.

Infrastruktura i biura zarządzane przez amerykańskie firmy technologiczne to nie jedyne cele Iranu. 11 marca rzecznik Centralnej Kwatery Głównej irańskiego wojska Ebrahim Zolfakari, oświadczył, że Iran zaatakuje instytucje finansowe i bankowe powiązane z USA oraz Izraelem w regionie. Oświadczenie to pojawiło się po wcześniejszych oskarżeniach Teheranu związanych z atakiem na jedną z krajowych instytucji finansowych określonym mianem "działań terrorystycznych sił zbrojnych USA i Izraela".

Źródło: Tasnim, foto: kompleks wojskowy Parczin w Iranie (Getty Images | Maxar)