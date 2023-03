AMD rusza z nową promocją dla kupujących karty graficzne Radeon RX 6000 i RX 7000. Klienci będą mogli otrzymać za darmo grę The Last of Us Part 1.

Sytuacja na rynku kart graficznych do grania robi się coraz ciekawsza, a producenci coraz mocniej walczą o klienta. Za wyborem modeli Radeon RX 6000 i RX 7000 może przemawiać nowa promocja z darmową grą.

The Last of Us Part 1 do kart graficznych Radeon

Firma AMD przygotowała promocję, w której kupujący karty graficzne i gotowe komputery otrzymają za darmo kod do bezpłatnego pobrania gry The Last of Us Part 1 na komputer PC. Co ważne, promocja dotyczy nie tylko najnowszych modeli Radeon RX 7000, ale też starszych i tańszych kart Radeon RX 6000.

The Last of Us: Part I to remake hitu z 2013, który na pewno wyróżnia się znakomitą fabułą i świetnym klimatem. Nowa wersja dodatkowo została ulepszona od strony wizualnej, a przy tym oferuje większą szczegółowość lokacji. Wersja na PC pojawi się pod koniec marca i otrzyma również obsługę funkcję AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) w wersji 2.2. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do naszej recenzji The Last of Us: Part I w wersji na PlayStation.

Promocja potrwa od 7 marca do 15 kwietnia 2023 roku (lub do wyczerpania kuponów z kodami). Warto jednak pamiętać, że kupon z kodem musi zostać wykorzystany do 13 maja 2023 roku. W naszym kraju akcja jest sukcesywnie uruchamiana w kolejnych sklepach (Alsen.pl, Komputronik, Media Expert, Morele.net, NTT, Proline.pl, Sferis, x-kom i Zadowolenie.pl).

Źródło: AMD