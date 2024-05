Co Polacy oglądają w pracy? Lepiej usiądź

40 proc. Polek i Polaków wykorzystuje komputer, na którym pracuje, do szukania innej pracy. Tylko 56 procent pracowników ma do dyspozycji komputer dostarczony przez firmę, jak podają najnowsze dane No Fluff Jobs.

Nieco ponad połowa Polaków korzysta z komputerów dostarczonych przez pracodawcę, a 32 procent w ogóle nie używa komputera w pracy, według najnowszych informacji od No Fluff Jobs. Z tych, którzy pracują na własnym sprzęcie, 31 procent robi to z konieczności, gdyż pracodawca nie zapewnił im odpowiedniego sprzętu.

Oglądanie filmów pornograficznych w pracy? Czemu nie

Trzydzieści trzy procent badanych uważa, że korzystanie z własnego sprzętu w pracy powinno być zakazane, tyle samo osób opowiada się za wprowadzeniem kar za wykorzystywanie służbowego sprzętu do celów prywatnych. Dodatkowo, 29 procent przyznaje się do oglądania filmów lub seriali na firmowym komputerze podczas pracy, a 13 procent do oglądania filmów pornograficznych.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikom sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy. Jednakże zdania na ten temat są podzielone – zaledwie 92% osób uważa, że każdy pracodawca powinien wyposażyć pracownika w komputer, jeśli jest on wymagany do pracy, co potwierdza najnowsze badanie przeprowadzone przez No Fluff Jobs.

Komputer dostarczony przez pracodawcę jest wykorzystywany przez 56% respondentów, przy czym zauważalne są tutaj wyraźne różnice między poszczególnymi grupami wiekowymi. W tak zwanej generacji Z, która jest najmłodsza na rynku pracy, tylko 44% osób korzysta ze sprzętu dostarczonego przez pracodawców. Wśród osób w wieku 25-34 lata ten odsetek wzrasta do 63%.

Część badanych chce kar za używanie służbowego sprzętu do celów prywatnych

iększość osób korzystających z prywatnych komputerów do pracy, czyli 64 procent, podaje, że jest to ich świadomy wybór, motywowany zarówno preferencjami co do sprzętu, jak i charakterem wykonywanych zadań. Natomiast 31 procent osób pracujących na własnym sprzęcie czyni to z przymusu, ponieważ ich pracodawca nie zapewnił im odpowiedniego sprzętu do pracy. Zdaniem 70 procent ankietowanych, koszty napraw używanego prywatnie sprzętu, który służy również do celów zawodowych, powinien pokrywać pracodawca.

Jednocześnie, jedna trzecia respondentów z Polski jest zdania, że używanie prywatnego sprzętu do celów służbowych powinno być zakazane, a podobna liczba osób uważa, że za korzystanie ze sprzętu służbowego w celach prywatnych powinny być nałożone kary. Dodatkowo, 40 procent ankietowanych przyznało, że podczas godzin pracy poszukuje nowego zatrudnienia, a 13 procent przyznało się do oglądania treści pornograficznych.

Jakie prywatne aktywności są realizowane w czasie pracy przy użyciu komputera? Aż 40 procent respondentów wykorzystuje ten czas na poszukiwanie nowego miejsca pracy. W tej grupie częściej są to mężczyźni (46 procent wobec 34 procent kobiet) oraz osoby młodsze, w przedziale wiekowym 18-24 lata (51 procent w porównaniu do 37 procent osób powyżej 45 roku życia).

Ponad połowa – 55 proc. – ogląda filmy na YouTube, przegląda Instagrama lub Tik Toka. Aż 29 proc. w trakcie pracy ogląda na służbowym sprzęcie seriale lub filmy pełnometrażowe, 27 proc. gra w gry, a 13 proc. ogląda filmy pornograficzne.

Źródło: No Fluff Jobs