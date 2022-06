Podczas Xbox & Bethesda Showcase 2022 zaprezentowano krótki zwiastun najnowszej gry twórców Limbo oraz Inside. Cóż to za produkcja i czego można się po niej spodziewać?

Cocoon to coś więcej niż rozwiązywanie zagadek

Jeppe Carlsen, projektant rozgrywki znany z Limbo oraz Inside, tym razem zaprasza graczy do rozwikłania kosmicznej tajemnicy. Cocoon ma być wyjątkowym podejściem do gatunku przygodowych puzzli. Rozgrywka toczyć się będzie w światach, które są zamknięte w innych światach:

Każdy świat znajduje się w kuli, którą możesz nosić na plecach. Owiń głowę wokół podstawowej mechaniki przeskakiwania między światami — i łącz je, manipuluj i zmieniaj ich kolejność, aby rozwiązywać skomplikowane łamigłówki.

W grze kule niosą ze sobą różne umiejętności. Odblokowanie ich ujawnia nowe narzędzia do odkrywania nowych ścieżek lub ukrytych obiektów. Służą one także do walki z bossami.

Kiedy premiera gry?

Zgodnie z zapowiedzią, produkcja ma zadebiutować w 2023 roku na Xbox Series X|S oraz Xbox One. Od dnia premiery dostępna będzie w Xbox Game Pass.

Źródło: youtube, steam