Niedawno mieliśmy okazję przetestować procesor Intel Core i5-12400, a więc jeden z najbardziej wyczekiwanych modeli wśród graczy. Jak wypada nowy model? Ranking procesorów nie pozostawia złudzeń.

Co oferuje Intel Core i5-12400?

Core i5-12400 to model z najnowszej generacji Intel Alder Lake-S – mamy do czynienia z propozycją ze średniej półki, która powinna zainteresować osoby składające tańsze zestawy do grania.

Jednostka oferuje 6 rdzeni/12 wątków (w tym przypadku zastosowano tylko wydajne rdzenie P-Core), a także 7,5 MB pamięci podręcznej L2, 18 MB pamięci podręcznej L3 i dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 i DDR5-4800.

Warto także zwrócić uwagę na układ graficzny. Zwykły model Core i5-12400 został wyposażony w zintegrowaną grafikę UHD 730 (24 jednostki EU), natomiast bliźniaczy Core i5-12400F został jej pozbawiony (oznacza to, że obowiązkowo trzeba go połączyć z kartą graficzną).

Model Intel Core i5-12400F Intel Core i5-12400 Intel Core i5-12500 AMD Ryzen 5 5600G Generacja

Architektura

Litografia Alder Lake-S

Golden Cove

Intel 7 Alder Lake-S

Golden Cove

Intel 7 Alder Lake-S

Golden Cove

Intel 7 Cezanne

Zen 3

TSMC 7 nm Podstawka LGA 1700 LGA 1700 LGA 1700 AM4 Rdzenie/wątki 6/12

(6/12 P-Core + 0/0 E-Core) 6/12

(6/12 P-Core + 0/0 E-Core) 6/12

(6/12 P-Core + 0/0 E-Core) 6/12 Taktowanie/Boost 2,5/4,4 GHz 2,5/4,4 GHz 3,0/4,6 GHz 3,9/4,4 GHz Pamięć L2 6x 1,25 MB 6x 1,25 MB 6x 1,25 MB 6x 512 KB Pamięć L3 18 MB 18 MB 18 MB 16 MB Kontroler RAM DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) DDR4-3200 / DDR5-4800

(dwukanałowy) DDR4-3200

(dwukanałowy) Zintegrowana grafika - UHD Graphics 730

24 EU (300 - 1450 MHz) UHD Graphics 770

32 EU (300 - 1450 MHz) Radeon Vega 7

7 CU (1900 MHz) Kontroler PCI-Express 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 16x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 16x PCI-Express 3.0 Odblokowany mnożnik NIE NIE NIE TAK Współczynnik TDP

(Maksymalny limit mocy) 65 W

(117 W) 65 W

(117 W) 65 W

(117 W) 65 W

(88 W) Cena 900 zł 1000 zł 1100 zł 1150 zł

Core i5-12400 i 12400F cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W, a maksymalny limit mocy wynosi 117 W. Procesory pasują do płyt głównych z gniazdem LGA 1700.

Jak wypada Core i5-12400?

Szczegółowe testy procesora znajdziecie w naszej recenzji Core i5-12400 (przetestowaliśmy tylko Core i5-12400, ale Core i5-12400F powinien oferować identyczną wydajność). Zachęcamy też do zapoznania się z rankingiem procesorów, gdzie znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje o specyfikacji i wydajności.

Core i5-12400(F) w typowo procesorowych zastosowaniach oferuje zbliżoną wydajność do modelu Core i5-11600K(F) lub konkurencyjnego Ryzen 5 5600G. Nasze testy wykazały jednak wyraźnie lepsze osiągi w grach.

Przy ocenie możliwości procesora warto jednak wziąć pod uwagę cenę procesora i całego komputera. Nowa „i-piątka” jest trochę tańsza od Ryzena, ale trzeba do niej dokupić droższą płytę główną (dobre modele z chipsetem B660 zaczynają się od około 600 – 700 złotych). Sumarycznie koszt całej platformy wygląda więc podobnie.

Core i5-12400 to świetna opcja dla osób, które składają niedrogi komputer do gier – według nas to obecnie najlepszy procesor za około 1000 złotych. Dla niektórych ciekawszą propozycją może być tutaj tańszy model bez zintegrowanej grafiki, który można kupić mniej więcej „stówkę” taniej.

