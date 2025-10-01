Jakość audiofilska we flagowcu. Nowy model SteelSeries

SteelSeries wprowadza nowy flagowy model - SteelSeries Arctis Nova Elite. Jak gwarantuje producent, te bezprzewodowe słuchawki gamingowe mają zapewniać "dźwięk w audiofilskiej jakości".

SteelSeries zaprezentowało swój nowy flagowy model. Jest to pierwszy na świecie bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier z certyfikatem Hi-Res. Jak powiedział CEO SteelSeries Ehtisham Rabbani - Arctis Nova Elite to nie tylko nowy produkt – to wyraz nieograniczonej wyobraźni i nieskończonych możliwości SteelSeries.

Redefinicja jakości dla graczy

Jak dodał CEO Rabbani, "dzięki tej nowej linii redefiniujemy pojęcie wysokiej jakości audio dla graczy, wzbogacając je inspirację, aspiracje i magię, które sprawiają, że każda chwila spędzona na graniu staje się czymś niezwykłym".

Słuchawki mają zapewniać graczom niezwykłą jakość dźwięku ze względu na transmisję 24-bit/96 kHz przez 2,4 GHz i Bluetooth, wspierane przez nowy GameHub i kodek LC3+ nowej generacji. Dodatkowo firma gwarantuje wysoką jakość dźwięku dzięki dedykowanym 40-milimetrowym przetwornikom z włókna węglowego, umożliwiając odtwarzanie częstotliwości od 10 Hz do 40 kHz.

"Gamingowy styl życia"

Jak zapewnia producent, dzięki zastosowaniu technologii OmniPlay użytkownicy nie są ograniczeni tylko do Bluetootha. Ta technologia pozwala równoczesne podłączenie PC, PlayStation i Xboxa, a także miksowanie audio z nawet czterech źródeł jednocześnie, takich jak PC, Konsole, Bluetooth i Aux.

Dodatkowoą funkcją jest aplikacja Arctis App z ponad 200 gotowymi profilami audio dla gier. Firma gwarantuje również "najlepszą w branży" aktywna redukcję szumów (ANC) w grach oraz mikrofony 32kHz/16-bit Auto-Switching z technologią AI Noise Rejection, które blokują, według zapewnień SteelSeries, do 97% hałasu w tle.

Ponadto system Infinite Power dzięki zastosowaniu podwójnego akumulatora ma zapewniać nieograniczony czas pracy na baterii.

Design i styl

SteelSeries obiecuje również dbałość o detale oraz najwyższej jakości materiały z których wykonano słuchawki. Przy projetkowaniu słuchawek uczestniczył projektant Jacob Wagner. Dodatkowo, "dzięki całkowicie metalowej ramie, metalowemu pokrętłu sterującemu i miękkim nausznikom z pianki z pamięcią kształtu, Arctis Nova Elite pozwala graczom zanurzyć się w luksusie", jak przeczytać można w komunikacie prasowym marki.

Słuchawki do nabycia są na stronie producenta - steelseries.com w cenie 649,99 EUR.