CD Projekt RED zgodnie z obietnicami wydaje kolejne poprawki do Cyberpunk 2077. I chociaż niektóre błędy udaje się wyeliminować, w ich miejsce pojawiają się niestety kolejne. Mniej liczne, ale też irytujące.

Nie da się ukończyć misji Down on the Street w Cyberpunk 2077

Kilka dni temu udostępniono patch 1.1. Dość szybko zaczęły pojawiać się komentarze, iż jest on nieco mniejszy niż zapowiadano, a niektórzy zasugerowali nawet, że wprowadza downgrade. Niezależnie od tych dyskusji pojawiają się niestety kolejne doniesienia, które też nie działają na korzyść gry i twórców. Okazuje się bowiem, że patch 1.1 wprowadził do Cyberpunk 2077 błąd psujący jedną z misji.

Konkretnie Down on the Street. I od razu wyjaśnienie, iż misja ta już wcześniej była problematyczna, ale miała zostać naprawiona przez omawiany patch, jak przedstawiono to w oficjalnej notce - „naprawiono błąd, który sprawiał, że Takemura nie dzwonił w zadaniu Stary znajomy”. No i teraz faktycznie dzwoni, ale mała to pociecha, ponieważ okazuje się, że nie ma nic do powiedzenia. Taka sytuacja sprawia, iż misji nie da się ukończyć.

Ominięcie błędu to karkołomne zadanie

Wygląda to tak, iż gra czeka na koniec rozmowy, który nie następuje. Niektórzy zauważyli, iż obejściem jest w tym przypadku zadzwonienie do kogoś innego na moment przed tym, zanim zadzwoni Takemura. Rozłączenie się z nim jest możliwe, gdy znajduje się na drugiej linii. Następnie trzeba wykonać inne zadanie poboczne i odczekać jeden dzień w świecie gry. Takemura powinien wtedy dzwonić i rozmawiać już jak należy. Tyle tylko, że takie sztuczki działają tylko u niektórych graczy i nie doszukano się jeszcze odpowiedzi, od czego to zależy.

Celem graczy, w przypadku jakiejkolwiek gry, nie powinno być jednak szukanie zastępczych dróg w celu omijania błędów i pozostaje mieć nadzieję, że CD Projekt RED szybko się z nim upora. Póki co potwierdzono, że prace nad rozwiązaniem trwają.

We're working on the issue where the conversation with Takemura may not start during the quest "Down on the Street" for @CyberpunkGame and plan to release a Hotfix to address it as soon as possible.

In the meantime, here's a potential workaroundhttps://t.co/ujjxb8snGu — CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) January 25, 2021

Źródło: reddit, @CDPRED_Support

