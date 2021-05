Twórcy Valorant zaktualizowali zapisy dotyczące polityki prywatności. Często w takich przypadkach pojawiają się ciekawe wzmianki, nie inaczej jest tym razem.

Czat głosowy w Valorant będzie nagrywany

W Valorant, o którym więcej możecie przeczytać w naszej recenzji, podobnie jak w innych produkcjach nastawionych na rywalizację online, spore znaczenie odgrywa czat głosowy. Riot Games zdecydowało, iż dodana zostanie do niego nowa funkcja, aczkolwiek mowa o takim rozwiązaniu, które przynajmniej na pierwszy rzut oka nieszczególnie przyda się graczom. Czat głosowy będzie nagrywany, na co pozwoli aktualizacja Polityki prywatności oraz Warunków korzystania z usługi.

Dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie? Nie da się zaprzeczyć, że czat głosowy nie zawsze jest wykorzystywany w celach, do których powstał. Zdarzają się przypadki, gdy służy do dokuczania innym lub co gorsza obrażania kogoś. Dotyczy to zresztą nie tylko Valorant, ale właśnie tutaj walka z niewłaściwymi zachowaniami znalazła się teraz na cenzurowanym.

„Chcemy, aby wszystkie nasze gry były bezpieczne i integracyjne dla każdego, kto zdecyduje się po nie sięgnąć. Wiemy, że zachowania przeszkadzające w korzystaniu z naszego czatu głosowego są zmartwieniem wielu graczy i staramy się rozwiązać ten problem skuteczniej. Abyśmy mogli podjąć działania przeciwko graczom, którzy używają czatu głosowego do nękania innych, szerzą mowę nienawiści lub w inny sposób zakłócają zabawę, musimy wiedzieć, co mówią. Dlatego też, posuwając się naprzód, będziemy potrzebować możliwości analizowania danych głosowych.”

Valorant walczy z toksycznymi graczami

Wedle zapowiedzi nie należy spodziewać się tutaj aktywnego monitorowania czatu głosowego, ale wykorzystania wprowadzanej funkcji tylko do weryfikacji zgłoszeń niewłaściwych zachowań. Producent przejrzy wtedy dziennik głosowy, zarejestrowane dane zostaną udostępnione zainteresowanym stronom, a następnie usunięte. Na takich zasadach moderowany jest czat tekstowy.

Co sądzicie o wprowadzanym (w pierwszej kolejności w Ameryce Północnej, dopiero później w Europie) do Valorant rozwiązaniu? Póki co Riot Games będzie nagrywać czat głosowy tylko w Valorant, ale być może z czasem zostanie to rozszerzone również na inne gry tego producenta.

Źródło: riotgames

