Lekarz wyjaśnia, jak smartwatche mogą monitorować zdrowie i motywować do aktywności fizycznej. Dowiedz się, jak te nowoczesne urządzenia wpływają na codzienną troskę o kondycję i zdrowie.

Smartwatche, poza funkcjami takimi jak odbieranie wiadomości czy słuchanie muzyki, oferują szereg możliwości związanych z monitorowaniem zdrowia. Dr Leana Wen, ekspert CNN w dziedzinie zdrowia, tłumaczy, że urządzenia te mogą mierzyć liczbę kroków, tętno oraz śledzić inne parametry zdrowotne. Przykładowo, badania pokazują, że codzienne chodzenie 9-10 tysięcy kroków może znacząco zmniejszyć ryzyko chorób serca i przedwczesnej śmierci.

Smartwatche dla sportowców

Aktywni użytkownicy, tacy jak biegacze czy triathloniści, mogą korzystać z zegarków sportowych do monitorowania tętna podczas treningu, aby utrzymać je w odpowiednim zakresie. Nowoczesne smartwatche oferują również funkcje takie jak śledzenie tempa, dystansu, kadencji biegu oraz GPS.

Wykrywanie problemów sercowych

Chociaż smartwatche mogą wykrywać nieregularne rytmy serca, nie są one zatwierdzone do diagnozowania zawałów serca. Dr Wen podkreśla, że w przypadku bólu w klatce piersiowej należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli smartwatch nie wykazuje nieprawidłowości. Smartwatche mogą jednak pomóc w wykrywaniu migotania przedsionków, co jest ważne w profilaktyce udarów.

Pomiar poziomu tlenu i glukozy

Precyzyjność smartwatchy w pomiarze poziomu tlenu we krwi jest różna, a osoby z problemami płucnymi powinny używać dedykowanego sprzętu. FDA ostrzega również przed używaniem smartwatchy do pomiaru poziomu glukozy, ponieważ mogą one dawać niedokładne wyniki, co jest niebezpieczne dla osób z cukrzycą.

Wpływ na sen

Smartwatche mogą również pomóc w monitorowaniu snu, śledząc jego jakość i długość. Dr Wen uważa, że dane te mogą być pomocne w identyfikacji czynników wpływających na jakość snu. Śledzenie zmienności tętna podczas snu może również wskazywać na poziom stresu i regeneracji organizmu.

Jak smartwatch mierzy puls? Technologia optyczna Większość nowoczesnych smartwatchy używa technologii optycznej do pomiaru tętna. Jest to metoda znana jako fotopletyzmografia (PPG). W skrócie, smartwatch emituje zielone światło LED na skórę i mierzy, ile światła odbija się z powrotem. Krew absorbuje zielone światło, więc gdy serce pompuje krew, ilość odbitego światła zmniejsza się. Dzięki analizie tych zmian w odbiciu światła, smartwatch jest w stanie określić częstotliwość bicia serca. Algorytmy i przetwarzanie danych Zebrane dane są następnie przetwarzane przez zaawansowane algorytmy, które analizują zmiany w intensywności światła i przeliczają je na konkretne wartości tętna. Algorytmy te są zaprojektowane tak, aby wyeliminować szumy i zakłócenia wynikające z ruchów ciała czy zmiennych warunków oświetleniowych.

Czy można ufać pomiarom ze smartwatcha?

Dr Wen podkreśla, że korzyści ze smartwatchy czerpią przede wszystkim osoby, które lubią analizować dane. Dla innych nadmiar informacji może być stresujący. Ważne jest, aby korzystać z tych urządzeń w sposób, który wspiera indywidualne cele zdrowotne, a nie zwiększa presję i stres.

Źródło: CNN