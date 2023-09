Uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej otrzymają od rządu laptopa, który ma być cenną pomocą w nauce i realizacji podstawy programowej. Co jednak, gdybyśmy chcieli usprawnić sprzęt o lepsze podzespoły?

Rządowy program „Laptop dla ucznia” to ogromne przedsięwzięcie, które ma pomóc w realizacji podstawy programowej, ustandaryzowaniu scenariuszy lekcji, rozwijaniu umiejętności cyfrowych czy po prostu realizacji zajęć informatyki.

Niedawno ujawniono listę modeli, które zostaną dostarczone uczniom w różnych rejonach Polski. W przetargu wybrano sześć różnych modeli i wszystkie spełniają minimalne wymagania dotyczące specyfikacji technicznej.

Czy można ulepszyć laptopa dla czwartoklasisty?

Wymagania dotyczące specyfikacji technicznej nie były zbyt wygórowane – mowa tutaj m.in. o procesorze oferującym wydajność co najmniej 1100 punktów w teście CrossMark, co najmniej 8 GB pamięci RAM i dysku SSD co najmniej o pojemności 256 GB. Obecnie taka konfiguracja pozwoli na komfortowe wykonywanie mniej wymagających zastosowań, ale w przyszłości może okazać się niewystarczająca do takich zadań.

Co w sytuacji, gdybyśmy chcieli ulepszyć laptopa o lepsze podzespoły np. dokładając więcej pamięci RAM? Minister Cyfryzacji potwierdził, że program zezwala na takie modyfikacje, jednak taka modyfikacja nie może wpływać na warunki gwarancji.

Instalacja dodatkowego oprogramowania, zgodnego z potrzebami uczniów, w tym umożliwiającego prawidłową realizację podstawy programowej, ale także kompatybilnego z już wykorzystywanymi rozwiązaniami stosowanymi w danej szkole, jest decyzją rodziców i szkoły. Analogicznie modyfikacje sprzętu są decyzją rodziców i szkoły. Należy mieć na uwadze, aby wprowadzane modyfikacje nie wpływały na warunki gwarancji, jaką objęty jest laptop.

Teoretycznie sprawa została nawet ułatwiona, bo w wymaganiach przetargu znalazł się zapis, który gwarantuje możliwość rozbudowy pamięci RAM do minimum 16 GB. Różnie jednak może wyglądać kwestia łatwości takiej modyfikacji. W przypadku testowanego przez nas modelu ASUS ExpertBook B1502CBA konieczne będzie odkręcenie kilku śrubek i zdemontowanie osłony (potwierdziliśmy, że taka operacja nie będzie wiązać się z utratą gwarancji).

Przy okazji warto przypomnieć, że dostarczane laptopy są objęte 36-miesięczną gwarancją. Dostawca powinien zagwarantować naprawę sprzętu w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia - taka usługa powinna być świadczona w szkole, do której przekazano sprzęt lub w systemie door-to-door (odbiorem zajmie się firma kurierska).

Źródło: Serwis Samorządowy PAP