Już niedługo do uczniów klas 4. trafią laptopy z rządowego programu „Laptop dla ucznia”. Ministerstwo Cyfryzacji jednak już teraz zorganizowało pokazową lekcję, w której dzieci pogłębiały swoją wiedzę o cyberzagrożeniach i zdrowych cyfrowych nawykach.

Rządowy program „Laptop dla ucznia” to nowość, która pojawi się od nowego roku szkolnego – uczniowie klas 4. szkoły podstawowej otrzymają za darmo laptopa, który będzie mógł być wykorzystywany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych, talentów i zainteresowań. Ministerstwo Edukacji prowadzi kampanię, która ma być inspiracją dla rodziców i nauczycieli podczas wykorzystania nowego sprzętu.

Uczniowie sprawdzili nowe laptopy

Ministerstwo Cyfryzacji zaprosiło 12 dzieci, które uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania się w cyfrowym świecie. Warto dodać, że zajęcia prowadzili eksperci NASK, więc mówimy o kompetentnych ekspertach.

Lekcja odbyła się z wykorzystaniem laptopów, takich samych jak te, które już jesienią trafią do czwartoklasistów w całej Polsce – na zdjęciach można rozpoznać m.in. model ASUS ExpertBook B1502CBA, który już mieliśmy okazję przetestować w redakcji.



Uczniowie wykorzystali laptopy, które od września będą przekazywane czwartoklasistom

Wiemy, że to dopiero początek takich zajęć. W przyszłości planowane są kolejne warsztaty, w ramach których dzieci dowiedzą się m. in. czym jest wizerunek w sieci, co wchodzi w jego skład oraz czym jest cyfrowy ślad i w jaki sposób go po sobie zostawiamy.

Rządowe laptopy niedługo trafią do uczniów

Przy okazji warto wspomnieć, że Ministerstwo Edukacji jest w trakcie rozstrzygania przetargów na dostawy laptopów (przetargi mają być rozstrzygnięte do I połowy września, a komputery będą dostarczone jeszcze tej jesieni). Ministerstwo podało listę modeli, które trafią do uczniów. Co ważne, sprzęt będzie objęty 3-letnią gwarancją w systemie door-to-door.

