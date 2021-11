Grudniowy kalendarz nie rozpieści graczy w tym roku. 24 grudnia to piątek, a Nowy Rok przywitamy w sobotę. Gorzej być nie mogło. Zamiast podarować nam ekstra czas na ulubioną rozgrywkę, święta tylko ograbią nas aż z dwóch weekendów. Jak z tego wybrnąć i znaleźć czas na grę?

Przygotować się na ograniczenia grudniowego kalendarza warto, ale to od pesymizmu zaczynają się porażki. Każdy gracz może wygrać z czasem i nie potrzebuje do tego urlopu, ani planowanego przeziębienia. Dużo sprytniej postąpimy, dając wolne swojej konsoli i gruntownie sprzątając telefon. Przyda nam się wolne 22 GB pamięci na nadejście Obcego.

Jak zagrać w Obcy:Izolacja na urządzeniach mobilnych?

Gracze lubiący wirtualną walkę o przetrwanie i horrory mogą spodziewać się konkretnego wparcia jeszcze na etapie przygotowań świątecznych. 16 grudnia na urządzenia mobilne zawita pełna wersja słynnej gry Obcy: Izolacja (Alien:Isolation).

Oryginał znany z PC to mistrzostwo fabularne i niepowtarzalny klimat permanentnego zagrożenia. Na wiele też można liczyć ze strony wydającego grę na urządzenia mobilne Feral Internctive. Ma ono już na koncie wysoko ocenianą adaptację Obcego na Switch.

Czy Obcy: Izolacja to dobra gra na święta?

Dla graczy, którzy nie są fanami gatunku Obcy: Izolacja to także doskonała alternatywa na grudzień. W samym epicentrum świątecznego szaleństwa dostaniemy kultową grę o przetrwanie w świecie, którego klimat nie zmusza do cieszenia się, a tylko zdrowo straszy. Trafi na telefony i tablety z wygodnym interfejsem dotykowym i będzie grywalny nawet podczas wycieczek do centrum handlowego lub symulacji sprzątania.

W chwilach większego spokoju możemy pozwolić sobie na skorzystanie z kontrolera, a dla urządzeń Apple potwierdzona została możliwość podłączenia klawiatury oraz myszy. Te funkcjonalności cieszą tym bardziej, że w grze dostępne będzie wszystkie siedem dodatków. Nie jest to żadne lipne demo, tylko pełnowymiarowa gra na wiele dni konkretnej rozgrywki.

Wymagania dla urządzeń mobilnych dla gry Obcy:Izolacja

Gra Obcy: Izolacja wymaga systemu Android 10 lub nowszego, a dla urządzeń Apple potrzebny jest co najmniej iOS 14.8. Niezależnie od marki i modelu urządzenia musimy spodziewać się, że gra zajmie 11 GB pamięci, a na moment instalacji rekomendowane jest posiadanie 22 GB wolnego miejsca.

Feral Interactive jako urządzenia wspierane wymienia:

iPhone

iPhone 7 Plus

iPhone 8 Plus

iPhone X and later

iPhone SE (2020)

iPad

iPad mini 5 (2019) i nowsze

iPad Air 3 (2019) i nowsze

iPad 7 (2019) i nowsze

iPad Pro 1st (2016), 12.9"

iPad Pro 2nd (2017) i nowsze

Urządzenia z systemem Android:

Google Pixel 3 / 3XL / 4 / 4XL / 6 / 6 Pro

Motorola Moto G100

OnePlus 6T / 7 / 8 / 8T / 9

Samsung Galaxy S10 / S10+ / S10e / S20 / S21 5G

Samsung Galaxy Note10 / Note10+ / Note20 5G

Samsung Galaxy Tab S6 / S7

Xiaomi Mi 9

W przypadku telefonów i tabletów z Androidem listę należy traktować jako otwartą. Jeśli możemy dokonać zakupu Obcy: Izolacja w Sklepie Play oznacza to, że nasz sprzęt poradzi sobie z grą.

Jak pobrać Obcy: Izolacja?

Pobranie oraz instalacja gry będzie dostępna w momencie premiery. Na chwilę obecną można skorzystać z przedsprzedaży w App Store:

lub złożyć zamówienie w Sklepie Play:

Ceny, jakie deklaruje producent to: 14.99 USD / 14.99 EUR / 12.99 GPB, czyli około 60 zł.

Źródło:Feral Interactive