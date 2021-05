Nie mieliście okazji do zabawy z Titanfall 2? Steam przygotował promocję, dzięki której można naprawdę dokładnie przyjrzeć się produkcji studia Respawn Entertainment.

Darmowy weekend z Titanfall 2 na Steam

W całym kraju wciąż pandemiczne ograniczenia, w Warszawie zakaz grillowania, a i prognozy pogody też mało optymistyczne. W wielu przypadkach długi weekend będzie naznaczony sporą dawką wirtualnej rozrywki. Być może przy Titanfall 2, bo na Steam trwa właśnie darmowy weekend z tą produkcją.

To cykliczna promocja oferowana przez Steam, zmieniają się jedynie gry oferowane w jej ramach. Tradycyjnie przewidziano tutaj możliwość sprawdzania gry bez ograniczeń co do zawartości, ale przez określony czas. Tym razem do 3 maja do 19:00 polskiego czasu.

GOG rozdaje Tonight We Riot

Na GOG mamy do czynienia z pełnym rozdawnictwem, bo sklep udostępnił za darmo Tonight We Riot, a każdy przypisujący grę do swojego konta zachowa ją już na stałe.

What could be better than starting the weekend early with a GIVEAWAY



Grab Tonight We Riot for FREE for the next 48H!



https://t.co/O6I73Sf9oa pic.twitter.com/nRTP0LFE1L — GOG.COM (@GOGcom) April 30, 2021

To zupełnie inna propozycja niż omówione wyżej Titanfall 2. Tonight We Riot to przedstawiciel tzw. shoot 'em up, można podciągać to pod gry akcji i zręcznościowe. To produkcja z zeszłego roku, ale grafika nawiązująca do 8-bitowego stylu retro sprawia, iż zadziała na nawet starszych i naprawdę słabych komputerach.

Zainteresowani? Tutaj oferta obowiązuje nieco krócej, bo do 2 maja do 15:00 polskiego czasu.

Źródło: Steam, GOG

