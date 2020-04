Death Stranding dość szybko dołączyło do grona najlepszych gier na Playstation 4. Wprawdzie początkowo tytuł miał być oferowany wyłącznie na tej platformie, ale z czasem twórcy potwierdzili pojawiające się przecieki mówiące o wersji PC. Jej premierę zaplanowano na 2 czerwca, ale to już nieaktualny termin.

Z oficjalnego komunikatu Kojima Productions dowiadujemy się, że zainteresowani poczekają kilka tygodni dłużej. Death Stranding na PC zadebiutuje dopiero 14 lipca.

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj