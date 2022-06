Jak obniżyć temperatury procesora AMD Ryzen 7 5800X3D? Okazuje się, że jest na to sposób!

Ryzen 7 5800X3D to jeden z najlepszych procesorów dla graczy. Układ został wyposażony w technologię 3D V-Cache - to dodatkowe jądro z pamięcią podręczną L3, które pozwala uzyskać znacznie lepszą wydajność w grach.

Niestety, nowy model osiąga też wysokie temperatury, więc do jego schłodzenia konieczne jest zastosowanie porządnego coolera CPU. Jest jednak sposób, aby obniżyć temperatury jednostki!

Znalazł sposób na obniżenie temperatur procesora Ryzen 7 5800X3D

Użytkownik Madness! przeprowadził tzw. delidding procesora - zdemontował standardowy odpromennik ciepła i nałożył nowy materiał termoprzewodzący.



Parametry procesora AMD Ryzen 7 5800X3D przed i po deliddingu

Efekt? Temperatury procesora w grze Forza Horizon 5 spadły z 78 do 67 stopni Celsjusza (a do tego w trybie Boost osiąga on wyższe zegary). Wynik robi wrażenie, szczególnie, że wykorzystano tutaj porządne chłodzenie Noctua-NH-14, a w obudowie znajdował się tylko jeden wentylator.



Delidding procesora jest bardzo ryzykowną operacją - konieczne jest podgrzanie procesora i zdemontowanie odpromiennika ciepła



Ryzen 7 5800X3D wykorzystuje trzy chiplety - bezpośrednio na chiplecie z rdzeniami (mniejsze jądro krzemowe na zdjęciu) umieszczono chiplet z pamięcią 3D V-Cache

Warto jednak podkreślić, że delidding jest bardzo ryzykowną operacją i może doprowadzić do uszkodzenia procesora (szczególnie w przypadku modelu Ryzen 7 5800X3D, gdzie zastosowano dużo elementów SMD i procesor wykorzystuje dodatkowe jądro z pamięcią 3D V-Cache). Nie polecamy przeprowadzać takiej czynności mniej doświadczonym użytkownikom.

